Renato exalta vitória nos acréscimos contra Coritiba: "Importante é o resultado"

Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O Grêmio venceu o Coritiba pelo placar de 1 a 0 na noite deste sábado. O gol Tricolor saiu dos pés de Ramiro, aos 47 minutos do segundo tempo. Após a partida o comandante da equipe, Renato Portaluppi, comentou o duelo e falou sobre os próximos compromissos do time.

“Nossa preocupação é sempre buscar os resultados e as vitórias, se conseguirmos jogar bem, melhor. Fica difícil jogar bem todos os jogos com os inúmeros problemas que estamos tendo, mas já falei que o mais importante é buscar a vitória”, disse sobre o futebol apresentado em campo.

O técnico Tricolor falou também sobre o número de lançamentos diretos feitos durante o confronto com a equipe paranaense. Ele ressaltou também os problemas devido desfalques: “Não gosto desse tipo de jogada, mas às vezes é necessário. A gente vem tendo o problema da falta do meia, então não adianta querer jogar bonito se não tem as peças necessárias. Enquanto o Luan não voltar vamos continuar com esse problema de improvisar.”

Renato falou ainda sobre a importância de vencer e que sua equipe, apesar de alguns tropeços, vai bem.

"Vencer da uma tranquilidade. Acho que as pessoas tem que ter mais respeito com o Grêmio. Estamos no G4 quase o campeonato todo, estamos disputando a libertadores, chegamos na semifinal da Copa do Brasil. Quando caí um pouco do nível, as pessoas já acham que ta tudo errado, e para essas pessoas falo que o Grêmio vai muito bem, obrigado."

Sobre a volta de Luan o comandante o comandante disse: “Ele quer ajudar, hoje chegou no vestiário pedindo pra jogar. Vamos ver como ele vai se comportar no treino, vamos conversar.”

Para encenrrar ele falou sobre a possibilidade de título no campeonato e o confronto direto contra o Corinthians. Para Renato, vai ser um grande duelo.

“Não deixamos de lado o título, mas o planejamento maior é garantir a vaga pra Libertadores do ano que vem, no mínimo. Nosso grupo ta preparado para enfrentar o Corinthians, enfrentamos qualquer adversário, em qualquer competição. Os próximos jogos vão ter muita pressão, e quarta-feira vai ser um grande jogo.”