Renato fecha lista do Grêmio para Libertadores com Cícero, Cristian e atacante Jael

(Foto: Lucas Uebel | Grêmio)

Não há mais mistérios. O técnico Renato Portaluppi, enfim, finalizou a lista dos inscritos do Grêmio para Copa Libertadores da América, competição na qual o Tricolor é semifinalista. Antes de enfrentar o Barcelona equatoriano na próxima quarta-feira (24), o treinador divulgou a lista de inscritos para as fases finais do torneio de maior peso na América do Sul.

"A lista é com o Cristian, o Cícero e o Jael. A não ser que aconteça algo. A nuvem negra (de lesões) está indo. Espero que aconteça mais nada", afirmou o comandante gremista.

Renato havia adiantado que pretendia contar com Cristian e Cícero, os últimos contratados para vestir o manto do Grêmio. Ambos atuam pelo meio de campo, preferencialmente como volantes. O setor deixa o Grêmio novamente bem servido. Maicon se lesionou gravemente, Michel passou por uma artroscopia no joelho esquerdo, mas está se recuperando e pode, inclusive, estar à disposição diante do Palmeiras no próximo final de semana, pela 30ª rodada do Brasileirão, em duelo de domingo, 17h.

Arthur é titular incontestável, membro da última convocação de Tite para disputar as rodadas finais das Eliminatórias Sul-Americanas. Na lista para os amistosos de novembro, porém, ficou de fora e reforça o Tricolor nessas disputas importantes dos próximos dias. Jailson pode perder seu espaço adquirido na equipe, após a lesão dos companheiros.

O Grêmio enfrenta o Palmeiras no domingo às 17h. Luan, voltando de lesão, é confirmado ao jogo por Renato. Quer que o atacante retome ritmo de jogo. Os times estão empatados em pontos no Brasileirão, com vantagem gremista, que empatou menos e venceu mais, para ficar à frente nos critérios de desempate. Com 50 pontos, o Tricolor e o Verdão estão nove pontos atrás do líder Corinthians e sonham com suas remotas chances de título no Campeonato Brasileiro. O foco para o Grêmio está maior na quarta-feira, quando começa a semifinal da Libertadores em Guayaquil no Equador.