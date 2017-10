Volante Arthur renova com Grêmio por mais quatro anos

Foto: Luciano Amoretti/Grêmio

Arthur ficará no Grêmio por mais quatro anos. A confirmação da renovação de contrato veio através do Departamento de Futebol do Grêmio, nesta quinta-feira (19), que divulgou nota no site oficial do clube. O menino de 21 anos estendeu o vínculo com o Tricolor Gaúcho até dezembro de 2021.

Sua chegada no clube foi em 2010, para fazer parte das categorias de base, por onde passou por diversas etapas e se destacou, ganhando passagem para a equipe principal. Foi em 2015 que ele teve a primeira oportunidade no time principal, atuando como titular em uma partida do Campeonato Gaúcho, quando o time do Grêmio ainda era comandando por Luiz Felipe Scolari. Após dois anos na equipe principal, ganhou nova oportunidade como titular e mostrou seu talento, se tornando xodó dos gremistas.

Foi na partida contra o Guaraní do Paraguai, pela Copa Libertadores da América, ainda na fase de grupos que o volante caiu nas graças do torcedor gremista. Na oportunidade, ele não errou nenhum passe e ainda deu a assistência para o atacante Pedro Rocha marcar o gol que garantiu a vitória do Tricolor.

Atualmente o jovem é uma das principais peças na equipe de Renato Portaluppi. Em 42 partidas na atual temporada, o Rei Arthur, como é chamado pelo torcedor, tem mais de 90% de acertos de passes, além de ter marcado gols para o time em duas oportunidades: a primeira na vitória por 3 a 1 contra o Fluminense, pela Copa do Brasil, e a segunda no Brasileirão, quando o Grêmio venceu o vitória, também por 3 a 1.

O sucesso no tricolor já rendeu bons frutos ao volante. Ele foi convocado por Tite para fazer parte da Seleção Brasileira principal nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018. Sobre a renovação o atleta se diz feliz, conforme a nota divulgada: “Estou muito feliz em ter renovado com nosso Imortal Tricolor. Quero agradecer a todos que fazem parte dessa história."