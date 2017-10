Mesmo sem o melhor ritmo, Grêmio tem retorno de lesionados para encarar Barcelona-EQU

Michel foi autor do gol na derrota para o Palmeiras (Foto: Lucas Uebel / Grêmio)

Calendário apertado, lesões graves e decaída no desempenho no returno do Campeonato Brasileiro. Dias difíceis ao torcedor gremista, que tenta a remontada na temporada na principal competição em disputa. Nesta quarta-feira (25), às 21h45, o jogo de ida da semifinal da Libertadores da América é o compromisso do Grêmio. O Tricolor tenta driblar a nuvem negra que teimou em sobrevoar o CT Luiz Carvalho e a Arena do bairro Humaitá, em Porto Alegre. No Equador, o time de Renato Portaluppi vai buscar um resultado que permita avançar na competição quando decidir em casa.

As voltas de lesionados são o principal assunto. O volante Michel teve recuperação bastante rápida no mês de outubro. Após precisar de uma cirurgia de artroscopia no joelho esquerdo, a reabilitação deu certo e conseguiu voltar a campo diante do Palmeiras, quando ingressou em meio ao time reserva. Ele foi o autor do gol de desconto na vitória dos palmeirenses por 3 a 1.

O atacante Luan é o jogador mais caro do elenco, não saiu na janela de transferências, apesar da sondagem e das propostas estrangeiras. Pedro Rocha acabou no Spartak de Moscou e o Grêmio acabou mais dependente de seu camisa 7. Após período de recuperação de lesão, ele voltou diante do Corinthians, atuando desde o início. Ainda sem o melhor ritmo, a movimentação dele, a chamada flutuação e a armação de jogadas serão um trabalho duro para seu desempenho no Equador. É nele depositada boa parte da confiança dos gremistas.

No setor da defesa, os zagueiros Pedro Geromel e Kannemann buscam o melhor entrosamento, a melhor parte física e ritmo para cobrirem os espaços. O provável Grêmio a campo tem: Marcelo Grohe; Edilson, Pedro Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; Michel, Arthur, Ramiro e Fernandinho (Everton); Luan e Lucas Barrios.

A principal dúvida é a grifada com a aparição de Everton entre parênteses. Sem corresponder ofensivamente há alguns jogos, Fernandinho balança na condição de titular. O jovem cearense Everton pode pintar na extrema esquerda do time de Renato. Correndo por fora, o jogador nascido no local da partida, Michael Arroyo ainda não tem gols com a camisa gremista e por isso está mais distante da vaga no time titular. Lucas Barrios completa o ataque dos gremistas no Equador.