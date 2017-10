Em Guayaquil, Grêmio e Barcelona duelam no jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores

Depois de muita preparação, chegou a hora. Na noite desta quarta-feira (25), às 21h45 (horário de Brasília), o Grêmio tem pela frente o jogo mais importante da temporada, em Guayaquil, contra o Barcelona, na partida de ida da semifinal da Copa Libertadores da América.

Tentando conquistar a América pela primeira vez, o time equatoriano tem más lembranças do Tricolor: em 2012, no último embate entre os times, o time porto alegrense triunfou tanto no Equador quanto em casa, carimbando vitórias por 1 a 0 e 2 a 1, classificando-se às quartas de final da Copa Sul-Americana, onde foi eliminado frente ao Millonarios.

Agora, a situação é diferente. O time do técnico Guillermo Almada eliminou grandes equipes na competição, como foram os casos de Atlético Nacional, Estudiantes, Palmeiras e Santos. Apesar disso, não vence desde seu último jogo na Libertadores, na Vila Belmiro, vivendo assim um momento parecido com o do Grêmio, de instabilidade.

Sem artilheiro, Barcelona aposta em Ariel

Mesmo que confirmem-se os 50.000 torcedores aguardados para a partida, o time do Barcelona terá um grande problema: substituir o suspenso atacante Jonathan Alvez, artilheiro do time na competição, com cinco gols marcados. A maior aposta é em Ariel Nahuelpán, conhecido dos brasileiros por atuações pelo Coritiba e pelo Internacional. Ele atuou 18 vezes no ano e marcou quatro gols.

Almada também terá seu primeiro volante, Gabriel Marques, também suspenso para a partida de ida. Em seu lugar deverá atuar Minda.

Apesar da recente racha no elenco do time entre os meias Marcos Caicedo e Damián Diaz, ambos os jogadores disseram que isso ficou para trás, e que agora é hora de focar em conquistar o título da Libertadores. Quem também falou isso foi o treinador da equipe, que justifica a má fase no Campeonato Equatoriano.

"Sobre a má fase, eu posso dizer que todos as times do mundo passam por isso. Temos bons e maus momentos. É difícil para uma equipe de futebol manter durante todo ano uma regularidade por mais que o treinador tente. O futebol é assim."

Escalação do Barcelona: Banguera; Pedro Velasco, Kunty Caicedo (Darío Aimar), Arreaga, Pineida; Minda, Matías Oyola; Esterilla, Washington Vera, Damián Díaz; Ariel Nahuelpán

Grêmio terá retornos de Luan e Michel

Sem dúvidas na escalação, Renato Gaúcho comanda treinos abertos em Guayaquil. Fez isso no Estádio Monumental, do Barcelona e também no Estádio George Capwell, do Emelec.

Confiante nos 11 que começarão o jogo, o técnico mostra-se decidido em colocar Michel e Luan desde o início, tentando reintegrar os jogadores e dar-lhes ritmo no campo.

"Sabemos que jogadores como o Michel e o Luan não vão voltar a jogar bem tão cedo, pois precisam de uma sequência de jogos, mas vou tratar de conversar com meu grupo e motivá-los para esse confronto. Sim, sabemos que o time não vai estar 100%, mas vamos lutar muito para sair do Equador com um resultado positivo."

Escalação do Grêmio: Marcelo Grohe; Edílson, Pedro Geromel, Kannemann, Cortez; Michel, Arthur, Ramiro; Luan, Fernandinho e Barrios