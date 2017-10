Relembre: Grêmio superou o Santos em 2007 para garantir sua quarta final em Libertadores

Foto: Divulgação / Grêmio

Há um pouco mais de dez anos, o Grêmio encarava mais uma decisão na Copa Libertadores da América. O adversário da ocasião era outro clube brasileiro, o Santos. As equipes fizeram entre o final de maio e o começo de junho de 2007 uma das semifinais da competição daquele ano.

Para chegar até essa fase, o Tricolor havia eliminado o Defensor do Uruguai, já o Peixe passou pelo América do México. Na busca pela vaga na final da maior competição da América, os clubes fizeram duas grandes partidas.

O Tricolor venceu a primeira por 2 a 0, no estádio Olímpico, e o Santos venceu a segunda por 3 a 1 na Vila Belmiro. O gol marcado fora de casa garantiu a classificação gremista.

Grêmio sai na frente na busca pela vaga

Diante de mais de 46 mil pessoas presentes no estádio Olímpico o Tricolor fez uma excelente partida e saiu em vantagem logo no primeiro tempo do confronto. Aos 33 minutos de jogo, Diego Souza sofreu falta na área e a arbitragem marcou pênalti para o time da casa. O meia Tcheco foi para a cobrança, abrindo o placar.

Não deu tempo nem da torcida gremista comemorar o primeiro gol e o segundo já estava anotado. Carlos Eduardo roubou a bola do defensor santista, invadiu a área, tirou do goleiro e mandou para o fundo do gol.

Apesar do Santos ter ido em busca de diminuir a diferença, o Tricolor não deu espaço. O clube gaúcho foi para a partida de volta em vantagem.

Apesar de levar susto, Grêmio fica com a vaga

O jogo da volta foi para testar o coração do torcedor Tricolor. No começo, a situação que já era favorável ao Grêmio ficou melhor ainda. Aos 23 minutos de partida na Vila Belmiro Diego Souza recebeu na entrada da área e mandou forte no ângulo de Fábio Costa, para aumentar a vantagem gremista. Mas, ainda no primeiro tempo, o Santos igualou o placar com Renatinho.

Na volta do intervalo a equipe Santista que já não tinha o que perder decidiu ir para cima. Renatinho marcou novamente, virando o jogo para o Peixe. Mas para tirar a vaga do clube gaúcho o Santos precisava de mais dois gols. Foi então que, aos 31 minutos, Zé Roberto fez o terceiro gol para o time paulista, deixando a torcida do Grêmio aflita. A pressão do time de Vanderlei Luxemburgo só aumentou, mas não foi suficiente para marcar o quarto gol e tirar a classificação do Grêmio, que ia para sua quarta final.