Atletas gremistas exaltam vitória sobre Barcelona no Equador: "Fizemos um grande jogo"

Foto: Lucas Uebel / Grêmio

O Grêmio saiu em vantagem na decisão por uma vaga na final da Libertadores da América. A equipe de Renato Portaluppi fez 3 a 0 em cima do Barcelona de Guayaquil, no Equador, com dois gols do atacante Luan e um gol do lateral-direito Edílson. Felizes com a boa vitória, os jogadores gremistas comentaram o duelo após o apito final.

“A equipe está de parabéns. Fizemos o que conversou no vestiário, que era para entrar focado, pois eles têm um contra-ataque muito forte. Tivemos algumas conversas durante a semana, falamos que tínhamos que nos entregar 100%. Foi determinante”, falou o volante Arthur.

A boa vantagem tricolor desta noite não passou apenas pelo ataque. O goleiro Marcelo Grohe fez defesas importantes durante o jogo, evitando que o Barcelona diminuísse a vantagem. Ele também falou sobre a partida: “Independente do resultado era importante fazer gol fora casa. É Libertadores, vamos trabalhar e conter a euforia.”

Edílson, que além de dar assistência para um dos gols de Luan, foi autor do segundo gol tricolor. O lateral saiu de campo na segunda etapa sentindo a virilha, mas após o jogo tranquilizou, ressaltando que deixou o gramado apenas para evitar que o problema se agravasse.

“A virilha não é nada que preocupe, só não queria forçasse mais e aí sim rompesse, daí ficaria fora do jogo de volta e de repente até da final. Então é só precaução.” Além disso, ele exaltou o bom futebol apresentado pelo time gremista e comentou o gol que marcou de falta: “A gente sempre preza pelo futebol bonito quando dá pra jogar e hoje fizemos um grande jogo. É o que esperávamos, levar essa vantagem para Porto Alegre. O gol foi muito legal, vi que a barreira estava mais para direita, deu um bom espaço para eu bater, fui inteligente de observar isso.”