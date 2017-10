Marcelo Grohe demonstra motivos para ser respeitado pelo torcedor

Marcelo Grohe comemorando após defender uma penalidade pelo Campeonato Gaúcho em 2015.(Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA)

Certamente Marcelo Grohe é um dos maiores ídolos que já vestiram a camisa do Grêmio. Vivendo a maior parte de sua vida pelo clube gaúcho, o goleiro já contabilizou 345 partidas pelo Grêmio e diversos milagres que ajudaram o time de Renato Gaúcho a vencer a Copa do Brasil 2016 e chegar até as semifinais da Copa Libertadores deste ano.

No início do ano, o goleiro gremista passou por uma má fase, quando foi muito cobrado pelos torcedores, já que sempre transmitiu segurança no gol do clube gaúcho. Nas semifinal contra o Cruzeiro, válida pela Copa do Brasil, Marcelo Grohe se destacou por defender dois pênaltis, mas Luan, Edílson e Everton acabaram não convertendo e o Tricolor sendo eliminado da competição.

Na partida contra o Botafogo pelas quartas de finais da Copa Libertadores, o goleiro gremista foi bastante elogiado pelas suas grandes defesas, sendo um dos responsável pela classificação do time de Renato Portaluppi para as semifinais da maior competição sul-americana e acabou também sendo ovacionado pela torcida.

Na última quarta-feira (25), no jogo de ida pela semifinal da Copa Libertadores contra o Barcelona de Guayaquil, Marcelo Grohe fez uma defesa inacreditável no chute de Ariel que estava praticamente na linha do gol, sendo destaque nos jornais esportivos de todo o mundo.

Quem acompanha a trajetória do goleiro gremista, sabe o quão duro ele treina para que possa fazer o seu melhor em campo, já que o preparador de goleiros e seu amigo pessoal Rogério Godoy (mais conhecido como Rogerião), trabalha com muita dedicação para que o número 1 do Grêmio melhore a cada dia mais. Não pode-se deixar de citar o Rogério Godoy nessa matéria, já que ele também tem grandes méritos por estar fazendo um ótimo trabalho com o goleiro, que foi reconhecido no mundo todo essa semana.

Por fim, o torcedor deve elogiar o técnico Renato Portaluppi por sempre acreditar no potencial dele em campo. Ele sempre esteve em defesa e apoio na melhora do goleiro gremista. O Grêmio joga a partida de volta em Porto Alegre (1º) podendo perder por até dois gols de diferença. Na hora do aquecimento, Marcelo Grohe e Rogério Godoy certamente serão ovacionados pela torcida, que já esgotou os ingressos para o jogo que pode levar o Grêmio a tão desejada final da Copa Libertadores.