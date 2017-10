Jogo Avaí x Grêmio AO VIVO online no Brasileirão 2017 (0-0)

Google Plus

Com time completamente reserva, já que foca todas suas energias no jogo de volta com o Barcelona de Guayaquil pela semifinal da Libertadores, na quarta-feira, o Grêmio encara o Avaí neste domingo (29), na Ressacada, em Florianópolis.

Mesmo sem titulares, o time gaúcho tentará recuperar parte do espaço perdido na tabela do Brasileirão. Afinal, na última rodada, domingo passado, ao perder para o Palmeiras na Arena, o Grêmio caiu da vice-liderança para a quarta colocação do campeonato.

E, agora, está três pontos atrás de Palmeiras e Santos, que somam 53 - estão, respectivamente, em segundo e terceiro lugares. O líder Corinthians, com 59, é praticamente inalcançável - está nove pontos à frente, da equipe de Renato.

Jogadores como Cristian, Patrick, Beto da Silva e Jean Pyerre, com pouca possibilidade de aproveitamento na Libertadores, estão cotados para atuar.

Enquanto o time reserva atua em Florianópolis, os titulares farão na manhã deste domingo um treinamento que já visa ao confronto de quarta, contra os eaquatorianos.

Depois de uma boa arrancada no segundo turno, o Avaí voltou a oscilar e já se reaproximou da zona de rebaixamento. A situação difícil foi amenizada com a vitória por 2 a 1 contra a Ponte Preta, fora de casa, o que leva o técnico Claudinei Oliveira a repetir a escalação.

— Eu fiquei satisfeito. Vamos manter, não tem motivo para mexer. Vamos seguir com essa equipe enquanto continuar a dar resultado — explicou.