Grêmio recebe Barcelona em busca de carimbar vaga para sua quinta final de Libertadores

Na noite desta quarta-feira (1º), às 21h45, o Grêmio recebe em Porto Alegre o Barcelona-EQU pela partida de volta das semifinais da Copa Libertadores da América. No primeiro confronto, o tricolor gaúcho obteve ótimo resultado e venceu o duelo pelo placar de 3 a 0, assim, podendo perder por até dois gols de diferença na Arena que ainda assim garante a vaga na decisão da maior competição do continente. Em solo equatoriano, Luan marcou duas vezes e o outro tento foi anotado por Edilson para construir essa sólida vantagem.

Depois de empatar com o Avaí, com time reserva em Florianópolis pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, o time de Renato Portaluppi volta a se concentrar apenas na Libertadores. Além de ter o resultado favorável com o placar obtido na primeira partida, o técnico Renato poderá contar com praticamente todos os jogadores pra o confronto decisivo.

"O Barcelona merece todo o nosso respeito. Ninguém chega a uma semifinal sem mérito algum. Precisamos ir degrau a degrau. Temos mais 90 minutos pela frente e esperamos carimbar o passaporte para a final. Temos que esquecer a vantagem, não podemos entrar em campo só pensando em nos defender", garantiu em suas palavras o técnico Renato.

Na partida no Equador, o lateral Edilson e o volante Jailson saíram da partida devido a dores musculares. Além disso, o zagueiro Pedro Geromel também relatou dores musculares e, juntamente dos demais, passou por exames, que nada detectaram, confirmando-os para a decisão. No entanto, em contrapartida aos companheiros, o atacante Michael Arroyo não fará parte dos relacionados ao jogo devido a inflamação na garganta.

Já o Barcelona vem a Porto Alegre com a missão de fazer um resultado histórico para avançar a final da competição. Caso a equipe não sofra gols, os equatorianos têm de marcar no mínimo três gols para igualar o placar sofrido na primeira partida para que a decisão vá para as penalidades. Logo, marcando mais de três gols e tendo tal diferença no placar em relação ao Grêmio, os equatorianos carimbam a classificação para a final da Copa. Em busca do resultado, o time conta com o retorno do artilheiro Jonatan Álvez, que cumpriu suspensão no primeiro duelo.

O provável Barcelona vai a campo com: Banguera; Velasco, Aimar, Arreaga e Pineida; Minda, Oyola; Esterilla, Damián Diaz e Marcos Caicedo; Jonatan Álvez.

A equipe de arbitragem delegada para o jogo é comandada por Roberto Tobar como árbitro central, auxiliado por Carlos Astroza e Cristhian Schiemann (trio chileno). O trio contará também com o auxílio do VAR - sigla em inglês de árbitro assistente de vídeo -, que fará sua estreia em solo brasileiro em partidas oficiais pela Copa Libertadores da América

O confronto terá um dos maiores públicos no ano na Arena do Grêmio. Todos os ingressos disponibilizados para venda foram comercializados e a expectativa de público é superior a 52 mil pessoas. Além disso, um grande movimento é esperado nas imediações da Arena gremista para os torcedores que não garantiram o ingresso e acompanharão a decisão nos bares dos arredores do estádio.