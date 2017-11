Fim do suspense: Grêmio anuncia renovação com atacante Luan até 2020

Luan posou junto à diretoria do Grêmio (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Foram meses de expectativa. Notícias de renovação do elenco gremista tomavam as redes sociais, mas sem o nome do craque. Mas na tarde desta quarta-feira (1°), Luan teve o seu novo contrato anunciado pelo Grêmio. O vínculo com o clube gaúcho é até o ano de 2020.

As conversas com o empresário Jair Peixoto foram finalizadas nesta semana. O antigo contrato de Luan tinha validade até dezembro de 2018, e o Grêmio tratou o assunto de renovação com urgência. Por isso, o feito foi celebrado pelo presidente Romildo Bolzan.

“Ficamos muito contentes porque o Grêmio sempre desejou isso. O Luan disse que estava pronto para renovar e que jamais deixaria o Grêmio sem um encaminhamento favorável desta situação. Pois então ele honrou com sua palavra. Além disso, demonstra que estamos dispostos a manter nossos jogadores, nossos valores importantes, principalmente aqueles formados em casa. Isto caracteriza o coroamento de uma política de valorização interna, valorização técnica e esportiva tornando o Grêmio cada vez mais competitivo. O momento é de celebrar”

Sondado no meio do ano e com propostas oficiais de Sampdoria e Spartak Moscou, o atacante de 24 anos teve tudo para sair para a Rússia, mas recusou as investidas do clube, que acabou levando Pedro Rocha.

O atacante está no Grêmio desde 2014, e até hoje atuou em 208 jogos, marcando 55 gols, sendo os dois últimos contra o Barcelona de Guayaquil, adversário do time gaúcho na noite desta quarta-feira (1°) na semifinal da Copa Libertadores, que terá cobertura ao vivo da VAVEL Brasil.