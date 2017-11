Vaga em aberto no time? Análise das opções entre Fernandinho, Everton e Cícero

Imagem: Rodrigo Rodrigues / VAVEL Brasil

Muito se tem discutido ultimamente sobre quem deverá arrumar um espaço definitivo no fortíssimo elenco comandado por Renato Portaluppi. Com as atuações oscilantes de Fernandinho e optando por Everton no segundo tempo, o técnico gremista tem Cícero como opção para a posição no ataque nessa reta final de temporada.

Cícero: Mesmo recém-contratado, o meio-campista Cícero é considerado uma peça importante para o time do técnico gaúcho nessa fase final de Copa Libertadores. Sem poder atuar no Campeonato Brasileiro este ano, o experiente jogador de 33 anos possui grande qualidade técnica e também é polivalente, podendo atuar em diversas posições do meio para frente. Nos dois jogos que atuou pela semifinal, o camisa 27 acabou perdendo chances claríssimas de gol e isso acabou gerando raiva no torcedor gremista. Em entrevista após a classificação do Grêmio para a final da competição, o jogador disse que ainda está sem ritmo e que mesmo perdendo algumas chances claras de gol, estava feliz com sua atuação em uma posição improvisada.

Fernandinho: Após a saída de Pedro Rocha para o clube russo Spartak Moscow, o atacante que sofria duras críticas ao seu rendimento, estava virando xodó na torcida por conta da entrega em campo e por fazer boas jogadas. Apesar de não suprir completamente a falta do ex-ponta-esquerda, tem colaborado bastante na parte ofensiva, porém não mantém o mesmo nível em todas as partidas, deixando alguns torcedores gremistas desapontados por conta de reconhecer o potencial do camisa 21 quando ele resolve estar nos seus dias de brilho. Vale também ressaltar que o atacante começou muito bem o ano de 2017, ajudando bastante o clube gaúcho a pontuar no início Campeonato Brasileiro.

Everton: Apelidado como ''Cebolinha'', o jovem atacante cearense conquistou a admiração de todos e se tornou uma carta na manga para Renato Portaluppi em jogos importantes. Além de ser um armador e ser veloz, o camisa 11 criado na base é a primeira opção no ataque quando Fernandinho ou Lucas Barrios não estão atuando bem na partida. Apesar de não participar tanto nas partidas pela Copa Libertadores, é um jogador que quando solicitado faz o seu papel em campo, buscando dar trabalho aos times adversários na defesa. Ultimamente tem sido pedido pela torcida em quase todos os jogos no lugar de Fernandinho, porém o técnico gremista prefere o camisa 21 como titular ao invés de Everton.

Com a tão sonhada busca ao terceiro título da Copa Libertadores, o técnico gremista terá uma dura decisão na escolha de quem irá atuar nas duas partidas decisivas e mais importantes de toda a temporada. Provavelmente Fernandinho continuará como titular, sendo Everton o substituto imediato do camisa 21, pois tem velocidade e também por saber armar bons ataques. Já o recém contratado Cícero deverá atuar no meio-campo quando solicitado, já que na última partida atuou improvisado e a disputa por uma vaga na sua posição de ofício é muito concorrida e por conta da falta de ritmo não teria tanto espaço para começar entre os titulares. O torcedor deve lembar que cada partida tem sua preocupação, então nada pode ser afirmado, pois somente Renato Portaluppi é quem decidirá no final os jogadores que possuem qualificação para atuar nesta grande competição que é uma caixinha de surpresas.