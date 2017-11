Jogo Grêmio x Flamengo AO VIVO online no Campeonato Brasileiro 2017 (0-0)

Olá ao amigo e à amiga sintonizados na VAVEL Brasil! A partir de agora, tudo de Grêmio x Flamengo ao vivo na 32ª rodada do Brasileirão 2017. Jogo a partir das 17h00 na Arena do Grêmio em Porto Alegre. Fiquem conosco!

O estádio gremista não espera grande público. Gigante foram os mais de 54 mil contra o Barcelona no meio de semana, mas ao domingo, público não deve passar dos 22 mil torcedores na casa do Tricolor.

Provável escalação: Diego Alves; Pará, Rhodolfo, Rafael Vaz e Trauco; Cuéllar, Willian Arão e Lucas Paquetá; Éverton Ribeiro, Everton e Felipe Vizeu.

Jogadores pendurados: Juan, Willian Arão, Éverton Ribeiro, Márcio Araújo, Berrío, Gabriel, Vinicius Junior, Réver, Mancuello e Rodinei.

Baixas no Flamengo: Além do atacante Paolo Guerrero, suspenso provisoriamente por 30 dias pela FIFA, o Rubro-Negro não vai contar com o meia Diego e o zagueiro Juan, ambos com problemas na coxa. Réver, Berrío e Thiago também estão no departamento médico

Retrospecto fora de casa! Na atual edição do Brasileiro, o Flamengo tem apenas a 13ª melhor campanha na condição de visitante, tendo somado 17 pontos: quatro vitórias (Atlético-GO, Bahia, Vasco, Chapecoense), cinco empates e seis derrotas.

Tabu! O Flamengo não derrota o Grêmio em Porto Alegre pelo Campeonato Brasileiro há 22 anos. A última vitória ocorreu em 1994. Nélio marcou o gol da vitória rubro-negra no Olímpico por 1 a 0, no dia dia 19 de novembro. Desde então, em partidas em 18 partidas em Porto Alegre, o Rubro-Negro soma 12 derrotas e seis empates.

Uma vitória em Porto Alegre pode levar o Flamengo ao quinto lugar da tabela, caso o Cruzeiro não derrote o Atlético-PR no Mineirão, ficando, assim, a um ponto do próprio Grêmio.

Embalado pela heroica classificação na Copa Sul-Americana, o Flamengo volta as atenções para o Campeonato Brasileiro. Sem vencer há duas rodadas (2 a 0 para o São Paulo - 0 a 0 com Vasco), o Mais Querido viaja até Porto Alegre para duelar contra o Grêmio pela rodada 32 do certame nacional. Na sétima colocação, com 47 pontos, o Flamengo almeja conseguir a vaga para a Copa Libertadores da próxima temporada via Brasileirão. Para isso, a equipe comandada pelo colombiano Reinaldo Rueda terá que terminar a competição, no mínimo, entre os quatro primeiros colocados.

Informações do Flamengo com repórter Bruno Vasconcellos.

Possíveis leis do ex: O goleiro Paulo Victor, os atacantes Fernandinho e Jael já atuaram pelo Rubro-Negro. Algum deles vai aprontar? Aperitivo a mais no jogo.

Lucas Barrios: atacante argentino naturalizado paraguaio está fora desta e da próxima semana. Cura lesão e quer ficar à disposição da final da Libertadores da América. O centroavante Jael deve ser o substituto, com a possibilidade de entrada de Everton no time.

Preservados: O goleiro Marcelo Grohe e o lateral-esquerdo Bruno Cortez. Paulo Victor, ex-Flamengo e o lateral-esquerdo Marcelo Oliveira ganham espaço na equipe.

Grêmio não vai com força máxima: Paulo Victor; Edilson, Geromel, Kannemann e Marcelo Oliveira; Michel, Arthur, Ramiro, Luan, Fernandinho e Jael.

Grêmio soma cinco derrotas em seu estádio. Um recorde negativo para Arena na era dos pontos corridos. Perdeu para Corinthians, Avaí, Cruzeiro, Chapecoense e Palmeiras. Apenas contra o Palmeiras o time era considerado o reserva, embora tivesse desfalques contra Cruzeiro e Chape. O cruzamento de datas entre as copas e o Brasileirão fez o Grêmio poupar o time titular ou jogador pontualmente ao longo de rodadas, dificultando sua chegada entre os primeiros.

No Brasileirão, o Grêmio está em 4º lugar e quer proteger sua posição no G-4. O Cruzeiro é o quinto. No sábado, o Santos venceu e retomou a vice-liderança. O domingo começa com Corinthians líder com 59, Santos com 55, Palmeiras com 54 e Grêmio com 51. Corinthians e Palmeiras se enfrentam na rodada para definir um jogo importante na luta pelo título.

O Grêmio está motivado após a campanha com classificação na Copa Libertadores. É verdade que não fez grande jogo diante do Barcelona do Equador na Arena, mas a vantagem da ida era grande (3 a 0) e nem mesmo a derrota com gol de Jonatan Alves abalou a classificação. No agregado, 3 a 1 ao Tricolor que está na final para enfrentar o Lanús nos dias 22 e 29. Até lá, o foco é o Campeonato Brasileiro.