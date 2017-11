Grêmio goleia Sapucaiense impiedosamente e encaminha vaga na semifinal do Gaúcho Feminino

O Grêmio aplicou uma larga goleada sobre a Sapucaiense no jogo de ida das quartas de final do Campeonato Gaúcho Feminino. A competição deste ano conta com as tricolores e com o Internacional, equipes favoritas na disputa. O Grêmio fez 14 a 0 no jogo desta tarde de domingo (5). Karina, Shasha e Luana foram os principais destaques na goleada gremista. A partida de volta está marcada para ocorrer no próximo domingo (12).

Shasha abriu o placar aos 13. A mesma jogadora obrigou a goleira a espalmar minutos depois em nova boa jogada. Em um lance duvidoso, duas jogadoras dividiram, a Shasha pelo Grêmio e a Paloma, pelo lado da Sapucaiense, a jogada seguiu e Karina acabou levando a pior e precisou de atendimento médico. A arbitragem marcou falta para o Grêmio e houve demora na cobrança. Cássia recebeu cartão amarelo. Karina cobrou a falta e jogou direto pela linha de fundo.

Aí o placar começou a ficar completamente favorável ao Tricolor. Dani ampliou aos 26 minutos. Ainda no primeiro tempo, Tefa fez o terceiro aos 34 minutos. Luana marcou o quarto tento e Karina, experiente e conhecida jogadora desde o Brasileirão disputado no ano, fez 5 a 0. Variedade e aproveitamento do ataque.

No começo do segundo tempo, veio o sexto tento gremista. O oitavo gol tricolor veio em cobrança de pênalti. A Sapucaiense sentia-se cansada demais na partida, não acompanhou o ritmo impiedoso das jogadoras gremistas. Thiellen Oliveira, de fora da área, fez o décimo gol.

Luana e Karina voltaram a balançar as redes. O placar final ficou em 14 a 0 para o Grêmio. Pelo regulamento, há jogo de volta, mas não descarta-se a condição da Sapucaiense encerrar sua participação por aqui após o largo score do jogo de ida das quartas. Pelo que vem jogando, a dupla Gre-Nal avança a passos largos para decidir o título da competição em 2017.

Em outros jogos das quartas, João Emílio perdeu para o Black Show em casa. Guarani de Lajeado venceu o Mundo Novo. Ambas as partidas acabaram em 2 a 0.