Opostos na tabela, desesperada Ponte Preta enfrenta Grêmio interessado em Libertadores

INCIDENCIAS: Partida válida pela 33ª rodada do Brasileirão 2017, disputada no estádio Moisés Lucarelli em Campinas

A Ponte Preta recebe o Grêmio na noite desta quarta-feira (8) em Campinas, no estádio Moisés Lucarelli. É a 33ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. De um lado, a Macaca querendo a fuga do rebaixamento. Por enquanto, soma 35 pontos e está muito ameaçada. Do outro lado, o Tricolor gaúcho quer confirmar sua vaga na Libertadores do ano que vem. As chances são de 99%, mas é preciso somar os pontos o quanto antes e liberar o calendário para focar na final da copa continental deste ano.

Para o jogo, a Ponte Preta de Eduardo Baptista, algoz do Grêmio na Copa do Brasil de 2015 quando treinava o Fluminense, deve possuir mudanças significativas em relação ao time que foi derrotado para o Bahia na rodada anterior. Já o Grêmio deve poupar alguns atletas pelo calendário recheado e as aproximações da final da Libertadores da América 2017. O time do técnico Renato Portaluppi venceu o Flamengo no final de semana e soma um total de 54 pontos, mesma pontuação do quarto colocado Palmeiras.

Retornos importantes para enfrentar o Grêmio

Assim está a Ponte Preta: com mudanças. O técnico Eduardo Baptista não quis confirmar o time que começa o duelo com o Grêmio, mas fortes indícios de uma escalação apontam a volta de Emerson Sheik e Danilo, que estavam fora do jogo anterior. Claudinho e Maranhão perdem espaço entre os 11 iniciais.

O outro Emerson do grupo vai para posição da lateral-direita no lugar de Nino, completando as mudanças especuladas no time da Macaca.

"Temos observações a serem feitas. Para o lugar de Nino, o Emerson é opção, mas também temos a condição de trazer o Jeferson para direita e recuar o Danilo. Tem a volta do Naldo, mas também temos o Jádson no meio. Não vai fugir muito disso", afirma Eduardo Baptista sobre a equipe e suas possibilidades.

Portanto, o meio ainda pode ter o retorno de Naldo. Os candidatos a sair são Fernando Bob, ex-jogador de Flu e Internacional, Elton e Jádson. Mas, caso não opte por Naldo, o trio será mantido para encarar o Tricolor gaúcho.

A provável Ponte Preta tem: Aranha, Emerson, Yago, Rodrigo e Jeferson; Fernando Bob; Emerson Sheik, Elton, Jádson e Danilo Barcelos; Lucca.

Para o jogo desta quarta-feira, uma promoção com ingressos a R$ 10 e meia entrada a R$ 5, foi preparada pela diretoria pontepretana. Todo o auxílio das arquibancadas é considerado importante para escapar do rebaixamento. Para sair da crise, o time precisa vencer seus compromissos em casa e tentar arrancar algo a mais fora de seus domínios.

Time misto em Campinas

O desempenho do Grêmio poupando evidentemente é ruim. Mas o Tricolor quer colher pontos em Campinas nesta quarta-feira. Para esta missão, não conta com Edílson, Pedro Geromel, Walter Kannemann, Arthur e Luan, desfalques em todos os setores do jogo.

Somente os jogadores Marcelo Grohe, Michel, Ramiro e Fernandinho, entre os considerados 11 iniciais de Renato Portaluppi, vão estar em campo no desafio diante da desesperada Ponte Preta. O Grêmio precisa de mais três vitórias para selar matematicamente sua vaga à Libertadores no G-6. Vale lembrar que um dos motivos para poupar os atletas é exatamente a final da Libertadores 2017, que ocorre nos dias 22 e 29 de novembro. Até lá, os compromissos são pelo Campeonato Brasileiro.

O provável Grêmio vai a campo com: Marcelo Grohe; Léo Moura, Thyere, Bressan e Marcelo Oliveira; Jailson, Michel, Fernandinho, Ramiro e Everton; Jael.

Ficaram em Porto Alegre o lateral-esquerdo Bruno Cortez e o atacante Lucas Barrios, ambos curando lesões. Eles chegaram a correr em volta do gramado no último treino realizado em solo gaúcho. A bola rola às 19h30 desta quarta-feira no estádio Moisés Lucarelli.