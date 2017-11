Jogo Ponte Preta x Grêmio ao vivo online pelo Brasileirão 2017 (0-0)

Boa noite a você que acompanha a VAVEL Brasil! Hoje iremos curtir juntos às emoções de Ponte Preta x Grêmio ao vivo, válido pela 33° rodada da Série A do Brasileirão.

FINAL DE PRIMEIRO TEMPO NO MOISÉS LUCARELLI!

47' Tentativa de lançamento para Jaílson, Aranha sai do gol e fica com a bola.

46' Cristian cruza na área, Jael desvia de cabeça e a bola sai em tiro de meta para Aranha.

46' Falta para o Grêmio! Falta em cima de Jael. Vem bola na área!

45' NA TRAVE! Lucca bate fechado e a bola bate na trave. No rebote, cruzamento afastado pela zaga do Grêmio. Na volta, Lucca tenta novamente e Bressan tira, novamente.

44' Lucca tentou o cruzamento, a bola bateu em Bressan e saiu em escanteio.

43' Léo Moura lança Michel, que tenta passe de calcanhar para Jaílson e erra.

43' Emerson Sheik comete falta em Rafael Thyere pelo lado direito do campo.

42' Éverton ginga para cima de Emerson e tenta tabela com Michel. O volante tenta devolver mas erra o passe. Tiro de meta.

41' Lucca cruza fechado da esquerda e Grohe apenas acompanha a saída pela linha de fundo.

41' O atacante deixa o campo para atendimento médico. Ponte com nove jogadores.

39' Emerson Sheik está novamente caído no gramado.

39' Éverton recebe de Marcelo Oliveira, puxa para a canhota e tenta cruzamento rasteiro. A bola bate em Emerson e volta nele. Tiro de meta.

37' Lucca dá lindo drible em Marcelo Oliveira e na sequência passa para a chegada de Emerson dentro da área. O lateral da Ponte comete falta em Cristian.

37' Léo Moura cruza rasteiro, nas mãos de Aranha.

36' Emerson desarma Éverton na lateral. Jogador da Ponte faz bela partida.

35' Na sequência do pedido, lançamento longo para Éverton e bola perdida.

34' Renato pede para o Grêmio trabalhar a bola com calma e no chão, sem lançamentos.

31' A torcida da Ponte canta para apoiar o time nesta hora difícil. O time está no Z-4 e com um a menos em campo.

30' Bola na área e Michel cabeceia para fora, por cima do gol.

29' Cristian joga na área e Naldo afasta para escanteio.

29' Danilo comete falta em cima de Léo Moura, no lado direito do campo. Vem bola na área da Ponte!

27' Éverton puxa o ataque do Grêmio com velocidade, corta para dentro e chuta forte. Aranha segura firme.

25' Sheik divide com Bressan e agora fica caído no gramado.

24' Léo Moura cruza e Yago tira de cabeça.

23' Lucca faz grande jogada e toca para Emerson, que consegue escanteio para a Ponte. Na cobrança, bola fechada e Grohe tira de soco.

21' Jael passa para Ramiro na linha de fundo. Ele tenta o cruzamento e a zaga da Ponte afasta.

18' O volante deixou as travas da chuteira nas costas de Ramiro. A Ponte fica com um a menos em campo.

18' CARTÃO VERMELHO PARA FERNANDO BOB!

17' É um grande perde-ganha no meio campo e ninguém consegue criar.

16' A Ponte retoma a posse e troca passes no campo de defesa.

15' Lucca dribla Marcelo Oliveira e cruza. Bressan afasta. No rebote, Naldo divide com Cristian e a bola sobra para Emerson, que bate forte. A bola desvia em Élton e sai em tiro de meta.

14' POR CIMA! Cristian cobra escanteio, Jael sobe livre e cabeceia para o chão, como manda o manual. A bola quica alto e sai por cima da meta.

13' Cristian lança Éverton, que, na linha de fundo, divide com Emerson. Escanteio para o Grêmio!

12' Léo Moura levanta na área. Aranha sai e tira de soco, com segurança.

11' Ramiro avança pela direita e sofre falta de Danilo Barcelos.

10' Éverton recebe de Cristian e tenta o chute de fora da área. Ele isola.

9' Léo Moura tabela com Michel e sobe para receber na linha de fundo, mas a bola passa por ele.

8' Sheik corta para o meio e bate rasteiro, fraco, nas mãos de Grohe.

7' Éverton tabela com Ramiro e tenta passar no meio de quatro. Ele perde a bola.

6' Emerson comete a falta em cima de Éverton, deixando o braço no rosto do atacante do Grêmio. Juiz apenas adverte verbalmente.

5' Éverton passa para Léo Moura, que tenta o cruzamento e manda direto pela linha de fundo.

3' Naldo recebe na entrada da área e, de lado, bate por cima do gol.

2' A Ponte Preta troca passes no campo de defesa. Marcação do Grêmio é do meio campo para trás.

1' GROHE! Lucca tabela com Sheik, Danilo Barcelos pega sobra e deixa para Emerson. Ele cruza para Élton, que dá um carrinho na bola e bate no meio do gol, para defesa de Grohe.

0' BOLA ROLANDO NO MOISÉS LUCARELLI!

Já perfilados em campo, Grêmio e Ponte Preta escutam o hino nacional!

PONTE PRETA

Aranha

Emerson

Yago

Rodrigo

Jeferson

Fernando Bob

Naldo

Élton

Danilo Barcelos

Emerson Sheik

Lucca



Banco: João Carlos, Luan Peres, Marllon, Fernandinho, Léo Gamalho, Mendoza, Jean Patrick, Claudinho, Maranhão, Saraiva, Jadson e Léo Artur

GRÊMIO

Marcelo Grohe

Léo Moura

Rafael Thyere

Bressan

Marcelo Oliveira

Jaílson

Michel

Cristian

Ramiro

Éverton

Jael



Banco: Paulo Victor, Leonardo, Bruno Rodrigo, Kaio, Machado, Jean Pyerre, Patrick, Fernandinho e Beto da Silva.

Às 19h30, a bola vai rolar no Moisés Lucarelli!

História do confronto Ponte Preta x Grêmio:



33 jogos

13 vitórias do Grêmio

11 empates

9 vitórias da Ponte Preta



43 gols do Grêmio

35 gols da Ponte Preta



História do confronto Ponte Preta x Grêmio no Moisés Lucarelli:



15 jogos

6 vitórias da Ponte Preta

7 empates

2 vitórias do Grêmio



16 gols da Ponte Preta

12 gols do Grêmio

Provável Grêmio para enfrentar a Ponte Preta hoje, às 19h30min: Marcelo Grohe; Léo Moura, Rafael Thyere, Bressan e Marcelo Oliveira; Michel, Jaílson, Ramiro, Patrick (Jean Pyerre) e Fernandinho (Éverton); Jael.

A provável Ponte Preta tem: Aranha, Emerson, Yago, Rodrigo e Jeferson; Fernando Bob; Emerson Sheik, Elton, Jádson e Danilo Barcelos; Lucca.

Quem volta a enfrentar a Ponte Preta hoje é o zagueiro Rafael Thyere, que marcou um gol contra no jogo do primeiro turno.

Ficaram em Porto Alegre o lateral-esquerdo Bruno Cortez e o atacante Lucas Barrios, ambos curando lesões. Eles chegaram a correr em volta do gramado no último treino realizado em solo gaúcho.

Apesar de estarem em situações opostas na tabela geral, Grêmio e Ponte Preta estão próximos no returno:



15° - Grêmio (15)

16° - Atlético-GO (15)

17° - Corinthians (15)

18° - Coritiba (13)

19° - Ponte Preta (12)

20° - Sport (8)

O técnico Eduardo Baptista não quis confirmar o time que começa o duelo com o Grêmio, mas fortes indícios de uma escalação apontam a volta de Emerson Sheik e Danilo, que estavam fora do jogo anterior. Claudinho e Maranhão perdem espaço entre os 11 iniciais.

Já o Grêmio quer a vitória para confirmar a presença na próxima Copa Libertadores, caso não seja o campeão da edição 2017. Confira quem está classificando para a competição:



1° - Corinthians (62)

2° - Santos (56)

3° - Grêmio (54)

4° - Palmeiras (54)

5° - Cruzeiro (51)

6° - Botafogo (48)

7° - Flamengo (47)

Para o jogo desta quarta-feira, uma promoção com ingressos a R$ 10 e meia entrada a R$ 5, foi preparada pela diretoria pontepretana.

Lutando contra o rebaixamento, a Macaca precisa somar pontos para fugir do Z-4. A classificação lá embaixo é:



15° - Coritiba (38)

16° - Sport (36)

17° - Vitória (35)

18° - Ponte Preta (35)

19° - Avaí (35)

No primeiro turno, a vitória foi do Tricolor gaúcho: 3 a 1 na Arena do Grêmio, com gols de Barrios (2) e Éverton. Thyere, contra, marcou para os pontepretanos.