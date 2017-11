Grêmio x Vitória AO VIVO online no Campeonato Brasileiro 2017 (0-0)

Olá ao amigo e à amiga ligados na VAVEL Brasil! Agora, tudo sobre Grêmio x Vitória AO VIVO em tempo real na 34ª rodada do Brasileirão 2017. A partida começa às 17h00 no estádio Alfredo Jaconi em Caxias do Sul. Siga conosco!

Em Porto Alegre, foram 13 vitórias do Grêmio, 6 empates e 2 em favor do Vitória. É o histórico do confronto com o Grêmio como mandante.

Jogando em Caxias do Sul, o Grêmio não perdeu em jogos do Campeonato Brasileiro em que foi mandante. Um tabu que os bons visitantes do Vitória esperam quebrar. O Rubro-Negro baiano venceu diversos adversários fora de seus domínios. Foram triunfos sobre Atlético Mineiro e Botafogo, por exemplo. Ainda arrancaram um empate diante do Vasco na 32ª rodada.

O público deve ser grande. O Grêmio volta a Caxias do Sul em um ótimo domingo de sol. O Juventude não vem bem na Série B e o Caxias só retorna ao futebol no ano que vem. Ou seja, boa oportunidade para muitos torcedores da serra conferirem o jogo da Série A.

Vitória: Fernando Miguel; Caíque Sá, Kanu, Ramon, Geferson; Soutto, José Welison, Patric; Neilton, David e Tréllez.

Grêmio: Paulo Vitor; Léo Moura, Geromel, Kannemann, Leonardo; Jailson, Arthur, Ramiro, Luan; Fernandinho e Lucas Barrios.

Na rodada anterior, o Grêmio venceu a Ponte Preta por 1 a 0. O gol foi de Ramiro. Marcelo Grohe hoje não joga, mas foi um dos melhores em campo, com grandes defesas para salvar o Tricolor. O Grêmio superou um tabu de 36 anos sem vencer a Macaca em Campinas.

O Grêmio é vice-líder com 57 pontos na tabela de classificação. Busca mais uma vitória diante dos baianos. No primeiro turno, deu Grêmio em triunfo por 3 a 1 fora de casa. Excelente resultado. O Rubro-Negro, por sua vez, está mal de resultados em casa e busca pontos fora. A recuperação para sair da zona do rebaixamento veio com triunfo por 3 a 1 sobre o Palmeiras no estádio Barradão. O Vitória tem atuado melhor fora do que em casa. Vamos acompanhar como se sai hoje.

O Grêmio está em uso do estádio do Juventude porque a sua Arena recebeu o show da banda Coldplay neste sábado. Foram mais de 50 mil pessoas no público oficial divulgado. No extraoficial comenta-se em 59 mil presentes no estádio gremista.