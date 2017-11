Jogo Grêmio x São Paulo AO VIVO pelo Campeonato Brasileiro 2017 (0-0)

INCIDENCIAS: PARTIDA VÁLIDA PELA 34ª RODADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO. DISPUTADA NA ARENA DO GRÊMIO EM PORTO ALEGRE

Fique ligado! O duelo entre Grêmio x São Paulo ao vivo acontece nesta quarta feira ás 19h30 (de Brasília). A VAVEL Brasil transmite o jogo em tempo real.

No primeiro turno no Morumbi, as duas equipes empataram por 1 a 1. Gol do Grêmio foi marcado por Marcos Rocha que não esta mais no elenco. E o gol do São Paulo foi marcado pelo jovem Lucas Fernandes

Divulgação: Twitter Oficial São Paulo Futebol Clube

Dorival Junior orientando os jogadores no CT da Barra Funda na tarde de segunda Feira

Pensando em 2018 São Paulo já esta em busca de reforços. Segundo o site Globo Esporte.com, tricolor Paulista fez um proposta para o goleiro Jean que atualmente esta no Bahia.

Jogando como visitante tricolor tem uma das piores campanha do campeonato. Foram 17 partidas disputada com 11 derrotas, três vitórias e três empates

Desfalque do tricolor Paulista: Morato, Wellington Nem , Bruno (machucados), Éder Militão (suspenso) e Cueva ( Seleção Peruana)

Provável São Paulo (4-5-1): Sidão; Araruna, Rodrigo Caio, Arboleda e Edimar; Jucilei; Petros, Hernanes, Marcos Guilherme e Maicosuel; Lucas Pratto

Sonhando com Libertadores, tricolor precisa da vitória. São cinco pontos para o Flamengo, primeiro time no G7

São Paulo não perde a cinco partidas, forma três vitórias e dois empates. Na última rodada tricolor paulista foi a São Januário e empatou por 1 a 1 com o vasco. Gol do time foi marcado pelo atacante Marcos Guilherme

Divulgação: Twitter Oficial Grêmio FBPA

Jogadores do Grêmio depois da preparação para o jogo contra o São Paulo

Jogando com mandante, grêmio fez no campeonato 17 partidas. Foram nove vitórias, três empates e cinco derrotas.

Desfalque: Tricolor gaúcho não terá desfalque para a partida

Provável Grêmio (4-5-1): Marcelo Grohe; Edílson, Geromel, Kannemann e Cortez; Michel, Arthur, Ramiro, Luan e Fernandinho ; Barrios.

Grêmio não perde no campeonato a quatro jogos, na último rodada jogando em Caxias do Sul equipe empatou em 1 a 1 contra o Vitória. Gol do tricolor gaúcho foi marcado pelo atacante Fernandinho

Tricolor gaúcho só pensa na final da Libertadores. Técnico Renato gaúcho pretende usar os titulares no jogo desta noite para testar o time para a final contra o Lanús.

Grêmio é vice líder esta a 10 pontos do líder Corinthians. Título está cada vez mais complicado, tricolor gaúcho teria que vencer os quatro jogos restantes e torce para o Corinthians não ganhar nenhum.

Boa noite galera que esta ligada na Vavel Brasil, daqui a pouco vamos acompanhar a partida entre Grêmio x São Paulo ao vivo pela 35° rodada do campeonato Brasileiro. Jogo acontece nesta quarta feira (15) ás 19h30 (de Brasília) na Arena do Grêmio em Porto Alegre