Renato Portaluppi alerta após vitória sobre São Paulo: "Ninguém é dono de camisa alguma"

Com um gol de Kannemann, o Grêmio venceu o São Paulo na quarta (15) e garantiu a vaga na Libertadores de 2018 com 61 pontos e a segunda posição no campeonato. Na coletiva, o zagueiro foi elogiado pelo técnico: "Kannemann sempre nos ajudou. É um jogador argentino com muita raça, é um dos nossos lideres".

"Eu acho que o mais importante de tudo para a gente era a vitória e os três pontos para garantir a nossa participação na libertadores no ano que vem." Para Renato, a proximidade da confirmação da vaga direta precisa ser celebrada, mas o técnico não esta satisfeito só a com vaga. "O titulo ficou muito difícil. Vamos brigar pelo segundo lugar, porque tem a premiação também. Infelizmente, vamos jogar com outra equipe no domingo porque somos obrigados. Mas vamos brigar por algo maior no Campeonato Brasileiro."

Bastante questionado sobre o time que jogará a primeira etapa da final da Libertadores, dia 22, o Portaluppi afirmou ter nada decidido. "Tenho testado jogadores, dou chance para todo mundo. Nada tá decidido, ninguém é dono de camisa alguma."

Em termos de jogo, o técnico disse esperar uma partida catimbada na final. "A gente chegou aqui jogando futebol. Nós vamos jogar futebol e deixar o resto com a arbitragem."

No próximo domingo, o Tricolor vai enfrentar o Santos pela 36ª rodada do Brasileirão. Renato confirmou que estará em Porto Alegre treinando o time titular para a Libertadores enquanto o time reserva joga na Vila Belmiro, às 19h (horário de Brasília).