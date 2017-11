Arena do Grêmio sedia final de Libertadores da América pela primeira vez

Imagem: Rodrigo Rodrigues / VAVEL Brasil

No dia 22 de novembro, iniciam-se os primeiros 90 minutos do confronto entre Grêmio e Lanús pelas finais da Copa Libertadores da América. O palco do primeiro duelo será a Arena do Grêmio, que em cinco anos de fundação, sediará pela primeira vez, a final do torneio mais importante das Américas.

Depois de 10 anos, o Grêmio chega novamente a disputa de uma final de Libertadores. A luta pelo tricampeonato da competição inicia na próxima quarta-feira, às 21h45, quando em casa, o time encara o Lanús pelo primeiro confronto das finais. Além de ser o local do primeiro jogo, a Arena do Grêmio sedia também, pela primeira vez, uma final de Libertadores.

Localizada no bairro Humaitá, na Zona Norte de Porto Alegre, o recinto tricolor é considerado o complexo multiuso mais moderno da América Latina. Com capacidade para de mais de 55 mil torcedores, a Arena do Grêmio vem sendo palco de partidas decisivas e de grandes conquistas para o clube e para os gremistas.

No final do ano passado, o estádio também vivia o mesmo momento de sediar uma final pela primeira vez. No dia 7 de dezembro, a Arena recebia a final da Copa do Brasil entre Grêmio e Atlético-MG. Depois do 3 a 1 conquistado pelo time gaúcho no estádio Mineirão, o empate em 1 a 1 em casa, encerrava o jejum de 15 anos sem a conquista de um título nacional e elevava o Grêmio ao posto de pentacampeão da competição, que hoje também é ocupado pelo Cruzeiro.

Assim como no ano passado, a tendência é que haja quebra de recorde na decisão. Todos os ingressos colocados à venda foram adquiridos pelos torcedores em menos de 6h. Com todos os ingressos esgotados, a expectativa é que o estádio receba mais de 55mil torcedores, quebrando o recorde de público de 55.337, na última final.

E, desta forma, no dia 22 de novembro, um ano após a volta olímpica de 2016, a Arena do Grêmio se prepara mais uma vez, sediar mais um capítulo da história do Grêmio.

Fanfest na Arena para o jogo final

Para aqueles quem não conseguirão ir a Argentina, a direção gremista está preparando uma estrutura para a transmissão do jogo na Arena do Grêmio, que ainda precisa passar pela liberação da Brigada Militar e do Ministério Público.

A intenção do Clube é montar uma estrutura no gramado da Arena para acomodar os torcedores. A partida será reproduzida em um supertelão de LED e também em outros dois painéis, que já são instalados no estádio.

Ao estilo Fanfest, realizada na Copa do Mundo, o evento também contará com a apresentação de bandas e DJs. A festa deve ter início a partir das 18h do dia 29 de novembro, e os ingressos devem custar em torno de 20 reais.