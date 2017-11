Copa Libertadores: Grêmio tem atuado melhor fora do que dentro de casa com Renato Portaluppi

Jogadores do Grêmio comemorando a classificação na Copa Libertadores, após vencer o Botafogo. Foto: Grêmio FBPA/ Lucas Uebel

Faltando poucos dias para a decisão mais importante do ano, o clube gaúcho tem dado grandes alegrias ao torcedor e motivos para acreditar na tão sonhada terceira Copa Libertadores nos 114 anos de existência do Grêmio. Se conquistar o título, será o maior detentor de títulos na competição no Rio Grande do Sul ultrapassando o Internacional que possui dois títulos; assim, o Tricolor seria o terceiro clube do país a conquistar o tri.

Claro que para tudo isso acontecer, o Grêmio terá que vencer o Lanús da Argentina, decidindo a última partida no estádio Ciudad de Lanús, onde ocorreu uma das maiores viradas na competição, do time da casa contra o rival River Plate na semifinal. Porém, o time comandado por Renato Gaúcho tem sido eficaz atuando fora de casa, perdendo na competição somente para o Deportes Iquique do Chile por 2 a 1, em um jogo conturbado por parte da arbitragem. Ainda na fase de grupos, venceu o Zamora e empatou com o Guaraní do Paraguai fora, quando utilizou reservas.

O Grêmio não sofreu gols fora de casa nos mata-matas contra o Godoy Cruz (vitória por 1 a 0), contra o Botafogo (0 a 0) e contra o Barcelona (vitória por amplos 3 a 0).

O Lanús, por outro lado, tem feito suas melhores partidas dentro de casa, decidindo a classificação diante da sua torcida na Copa Libertadores. Com um bom aproveitamento dentro de casa, o clube somente empatou um jogo na fase de grupos e perdeu um jogo contra o Nacional, esse jogando no Uruguai.

Pode-se dizer que haverá uma grande final, pois o Grêmio é o time que consegue fazer bons resultados fora de casa e o Lanús, ao contrário, faz seu dever atuando na Argentina. Com o segundo jogo da decisão ocorrendo na terra dos hermanos, o elenco gremista tem mais jogadores renomados e uma equipe mais entrosada, porém o Lanús sempre foi forte atuando dentro de casa, causando certo receio nos adversários que enfrentam nas competições.

Com grandes atuações fora de casa e com jogadores experientes, Renato Portaluppi está ciente de que o Grêmio precisa fazer um boa vantagem em Porto Alegre nesta quarta-feira (22), deixando a preocupação para o time comandado por Jorge Almiron. O técnico gaúcho está mantendo os pés no chão, procurando a cada jogo ajustar pequenos erros e fazendo os jogadores controlarem a ansiedade, o que já é um bom sinal.

Caso vença o primeiro jogo, o técnico ainda terá uma semana para ajustar o time, já que a partida de volta ocorre somente no dia 29 de Novembro. Apesar da grande virada do Lanús sobre o River Plate, deve-se lembrar que o elenco gremista é superior e mais experiente que o do time comandado por Almirón, o que é um fator a mais para o torcedor manter a calma e acreditar no tricampeonato da Libertadores este ano.