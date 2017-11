Derrota diante de Barcelona tirou invencibilidade do Grêmio em casa na Libertadores 2017

Derrota diante de Barcelona tirou a invencibilidade do Grêmio em casa na Libertadores 2017

A caminhada do Grêmio rumo à final da Conmebol Libertadores Bridgestone 2017 foi marcada por uma consistente campanha dentro da sua casa, a Arena do Grêmio. Foram 5 vitórias desde a estreia diante do seu torcedor, no dia 11/04 contra o Deportes Iquique, até a partida ante o Barcelona de Guayaquil, quando o imortal tricolor perdeu os 100% de aproveitamento e a invencibilidade em casa.

Em uma campanha marcada por muitos gols e domínio sobre rivais, o Grêmio vinha sendo arrasador dentro de sua casa. A jornada dos comandados de Renato Portaluppi dentro de seus domínios iniciou diante dos chilenos do Deportes Iquique. Na oportunidade, O Grêmio abriu vantagem em grande apresentação na primeira etapa do jogo. Nos primeiro 45 minutos do confronto o tricolor massacrou os adversários, e com dois gols de Luan, artilheiro da equipe na competição, e um de Miller Bolaños, então titular e fundamental na composição do time do Renato. Após inicio arrasador, Grêmio levou susto no segundo tempo, tomando dois gols e quase entregando pontos importantes.

O jogo seguinte foi diante dos paraguaios do Guaraní. Dessa vez, sem sustos. Imortal dominou o adversário do primeiro ao último minuto do embate, goleando por 4 a 1. Destaque para o hat-tric de Barrios. O outro tento foi anotado pelo zagueiro Pedro Geromel. Na ocasião, a vitória serviu para consolidar o Grêmio na liderança do grupo 8 e praticamente sacramentou a classificação às oitavas. O destaque negativo dessa partida foi a lesão do equatoriano Miller Bolaños, que acarretou em uma série de problemas extracampo, resultando em seu empréstimo ao Tijuana–MEX.

O último jogo da primeira fase na Arena do Grêmio também foi marcado por um domínio absoluto do tricolor. Com gols marcados por Lucas Barrios, Luan duas vezes, e Pedro Rocha, o Imortal atropelou o lanterna do grupo, Zamora, para carimbar vaga nas oitavas e a terceira melhor campanha da primeira fase da Libertadores 2017, encerrando a sua caminhada em casa com 11 gols marcados e apenas 3 sofridos, e 100% de aproveitamento.

A partir do mata-mata as partidas do Grêmio em casa tornaram-se mais difíceis, e, evidentemente, mais nervosas. No duelo contra o Godoy Cruz, um empate bastava para que o Grêmio se garantisse nas quartas de final do torneio continental. O tricolor lutava contra um tabu das suas últimas quatro participações na Libertadores. Em todas as ocasiões, o clube foi eliminado nas oitavas de final. Na noite do dia 11/08 o tricolor começou dando um susto em seu torcedor. Javier Correa acertou um lindo chute de fora da área para abrir o placar para os argentinos. O resultado levaria a partida para os pênaltis, porém, o iluminado Pedro Rocha marcou duas vezes para levar o Grêmio adiante. Foi a despedida de Pedro Rocha da sua torcida, já que o mesmo transferiu-se para o Spartak Moscow.

As quartas de final marcaram o confronto mais complicado para o Grêmio até então nessa Libertadores. Após empate sem gols no Rio de Janeiro, o tricolor recebeu o Botafogo precisando vencer para evitar o nervosismo das penalidades. Em uma partida truncada e com poucas chances para ambos os lados, foi a estrela do paraguaio Lucas Barrios que brilhou, e levou o Grêmio às semifinais, 8 anos depois.

A interrupção da campanha invicta em casa ocorreu na semifinal, diante do Barcelona de Guayaquil. Após excelente vitória no Equador, por 3 a 0, o tricolor jogou com o regulamento de baixo do braço para se garantir na final do torneio. Mesmo com o gol de Jonatan Álvez, o Grêmio controlou a partida e administrou o placar que era favorável para si mesmo. A derrota acabou com a invencibilidade do imortal na Arena, mas garantiu a vaga na finalíssima da Copa.

Agora, o tricolor precisa de toda sua força jogando em casa para buscar o Tri campeonato contra o perigoso Lanús. Grêmio joga a primeira das duas partidas em casa, e decide em La Fortaleza.