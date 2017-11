Conheça o estádio Ciudad de Lanús, palco da final da Libertadores da América 2017

Conheça o estádio Ciudad de Lanús, palco da final da Libertadores da América 2017Foto: Divulgação / Club Lanús)

Pronto para receber a final mais aguardada da história do Club Atlético Lanús, Ciudad de Lanús, conhecido como La Fortaleza, o estádio do clube argentino recebe o Grêmio, para a final da Copa Libertadores da América 2017, no dia 29 de novembro (quarta-feira).

A primeira final a gente nunca esquece

Ciudad de Lanús já recebeu três finais de campeonatos continentais. Em 1996, quando foi campeão da Copa Conmebol em cima do Santa Fé. E depois, em 1997, quando perdeu para o clube brasileiro Atlético Mineiro. A outra final foi em 2013, decisão da taça Sul-Americana, ocasião em que o Lanús foi campeão sobre outro clube brasileiro, a Ponte Preta.

Mas a decisão que o torcedor argentino mais espera é a da taça Libertadores. Localizado na cidade Lanús, ao sul de Buenos Aires, Argentina, e com um gramado natural de 105m x 68m, La Fortaleza será palco de uma das histórias mais importantes para o clube, pois está na primeira final da Copa Libertadores.

A capacidade do estádio está estimada em 41 mil torcedores. Porém, diante do River Plate na semifinal, o público sinalizado foi de um total de 23.841, mostrando que as dependências podem não estar completamente lotadas diante do Grêmio.

La Fortaleza?

Inaugurado em 1929, no ápice da Crise de 29 onde todos os países se viam diante da maior crise econômica mundial, o clube do Lanús se via diante de um desafio; construir um estádio. Primeiramente foi construído com estruturas de madeira, e ficou assim até 1992, só então foi demolido e reconstruído com estruturas de concreto.

Ficou conhecido como La Fortaleza pois, no Campeonato Argentino, Lanús arrancou a sequência de vitórias dentro de casa que foi importante para o título da competição no ano de 2007.

A Final

A equipe do Lanús vem de uma reviravolta sobre o River Plate nas semifinais da Libertadores deste ano, e enfrenta o Grêmio, que está na sua primeira final da competição desde 2007, quando foi derrotado pelo Boca Juniors.

O primeiro jogo da final será na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, na quarta-feira (22).