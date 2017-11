A Importância de Luan como artilheiro do Grêmio na Libertadores 2017

Luan comemorando um dos seus sete gols em jogo válido pela Copa Libertadores(Imagem: Rodrigo Rodrigues / editoria de arte da VAVEL Brasil)

Pode-se afirmar que Luan é um jogador que ilumina qualquer partida, pois quando atua dentro das quatros linhas consegue fazer a diferença. Na Libertadores da América não é diferente, quando não atuou contra o Botafogo no jogo de ida e somente nos acréscimos no jogo de volta, o torcedor ficava agoniado por conta do camisa 7 ser o criador das jogadas e pela habilidade de desconsertar o setor defensivo dos adversários.

No mês de setembro, o atacante sentiu dores na coxa durante o treino e acabou sendo diagnosticado com um edema na coxa direita dias depois. A notícia foi um balde de água fria para os torcedores e até mesmo para equipe, pois o Botafogo vinha numa boa fase e Luan também. O atacante fez treinos, repousou para tentar voltar entrar em campo, porém Renato Portaluppi decidiu poupá-lo no primeiro jogo e decidiu coloca-lo no segundo nos acréscimos por conta da insistência do jogador em querer jogar.

Na partida de ida contra o Barcelona-EQU em Guayaquil, o atacante voltou 100% fisicamente e acabou fazendo história no clube ficando no Top 3 dos artilheiros do Grêmio atuando na competição com oito gols. A marca alcançada pertencia somente a Paulo Nunes e Osvaldo, que estão atrás somente de Rodrigo Mendes que anotou 10 gols e o líder Jardel que possui a incrível marca de 15 gols com a camisa tricolor.

Com a final sendo decidida contra o Lanús, o atacante gremista poderá ultrapassar o ídolo e vice-artilheiro do time argentino José Sand, que alcançou a marca de oitos gols, um a menos que o atacante Scocco do River Plate que foi eliminado pelo clube granate na semifinal. Com a boa fase e podendo ser artilheiro e fazer história com a camisa 7, como fizeram Paulo Nunes e Renato Portaluppi, o torcedor gremista aposta suas fichas no entrosamento de Luan com a grande equipe que possui o técnico gáucho.

O técnico do Lanús, Jorge Almirón elogiou o camisa 7 e também o volante Arthur, reconhecendo a qualidade técnica que os dois possuem, juntamente com o entrosamento e grande desempenho da equipe gaúcha nas competições que disputou nesse ano. Todos sabem que na Libertadores não se existe um favorito, porém sempre existe um jogador que pode fazer a diferença, e esse jogador poderá ser Luan.