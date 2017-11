Jogo Grêmio x Lanús AO VIVO online na final da Libertadores 2017 (0-0)

Seja bem-vindo, torcedor! Acompanhe agora a partida entre Grêmio x Lanús ao vivo, pela final da Copa Libertadores da América 2017! Fique conosco!

Pode-se afirmar que Luan é um jogador que ilumina qualquer partida, pois quando atua dentro das quatros linhas consegue fazer a diferença. Na Libertadores da América não é diferente, quando não atuou contra o Botafogo no jogo de ida e somente nos acréscimos no jogo de volta, o torcedor ficava agoniado por conta do camisa 7 ser o criador das jogadas e pela habilidade de desconsertar o setor defensivo dos adversários.

No mês de setembro, o atacante sentiu dores na coxa durante o treino e acabou sendo diagnosticado com um edema na coxa direita dias depois. A notícia foi um balde de água fria para os torcedores e até mesmo para equipe, pois o Botafogo vinha numa boa fase e Luan também. O atacante fez treinos, repousou para tentar voltar entrar em campo, porém Renato Portaluppi decidiu poupá-lo no primeiro jogo e decidiu coloca-lo no segundo nos acréscimos por conta da insistência do jogador em querer jogar.

Na partida de ida contra o Barcelona-EQU em Guayaquil, o atacante voltou 100% fisicamente e acabou fazendo história no clube ficando no Top 3 dos artilheiros do Grêmio atuando na competição com oito gols. A marca alcançada pertencia somente a Paulo Nunes e Osvaldo, que estão atrás somente de Rodrigo Mendes que anotou 10 gols e o líder Jardel que possui a incrível marca de 15 gols com a camisa tricolor.

Com a final sendo decidida contra o Lanús, o atacante gremista poderá ultrapassar o ídolo e vice-artilheiro do time argentino José Sand, que alcançou a marca de oitos gols, um a menos que o atacante Scocco do River Plate que foi eliminado pelo clube granate na semifinal. Com a boa fase e podendo ser artilheiro e fazer história com a camisa 7, como fizeram Paulo Nunes e Renato Portaluppi, o torcedor gremista aposta suas fichas no entrosamento de Luan com a grande equipe que possui o técnico gáucho.

O técnico do Lanús, Jorge Almirón elogiou o camisa 7 e também o volante Arthur, reconhecendo a qualidade técnica que os dois possuem, juntamente com o entrosamento e grande desempenho da equipe gaúcha nas competições que disputou nesse ano. Todos sabem que na Libertadores não se existe um favorito, porém sempre existe um jogador que pode fazer a diferença, e esse jogador poderá ser Luan.

Por conta de uma lesão muscular, Lucas Barrios ficou de fora do segundo jogo da semifinal da Libertadores, contra o Barcelona-QUE, onde o Grêmio foi derrotado por 1 a 0 em casa, mas que garantiu a classificação por conta da vitória por 3 a 0 no Equador. O departamento médico do clube gaúcho informou que o centroavante ficaria parado de 10 a 15 dias.

O artilheiro do Grêmio na temporada sentiu o problema muscular durante o treino um dia antes do segundo jogo contra o Barcelona. No dia seguinte ele foi reavaliado e vetado antes mesmo de chegar ao estádio. O tratamento do jogador seria para voltar antes da final, que está marcada para 22 de novembro.

Entretanto, Barrios voltou a jogar no empate por 1 a 1 contra o Vitória no dia 12 de novembro, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já como titular, teve uma atuação discreta, mas crucial para sua recuperação, onde também foi titular na vitória por 1 a 0 contra o São Paulo, que foi sacado aos 25 minutos do segundo tempo para a entrada de Jael.

São 18 gols que dá a Lucas Barrios a condição de goleador do Grêmio, em uma temporada na qual disputou 40 jogos, tendo iniciado em 31 deles. O último foi feito em 20 de setembro. Ao marcar de cabeça contra o Botafogo, na Arena, classificou o Grêmio para a semifinal da Libertadores. Com quase dois meses sem marcar, o centroavante garante que o mais importante é a vitória.

“Lógico que centroavante vive de gols. Mas, quando não faço, trato de ajudar o time. Posso fazer 10 gols, mas, se o time não ganha, não dá, não é? Estou feliz por minha temporada. No ano passado, não fiz esta quantidade de jogos”, ressaltou Barrios.

A parada de Lucas Barrios gerou uma brecha no time titular do Grêmio, que foi preenchida por Jael. Contratado em janeiro, o jogador é o único do elenco que pode desempenhar a função do centroavante. As chances apareceram em dois jogos, contra o Flamengo e Ponte Preta, onde foi escalado como titular em ambas as partidas. A posição também foi alternada, fazendo testes de Éverton, Beto da Silva e até Luan no papel mais avançado.

Logo após o seu retorno contra o Vitória, Barrios, já voltou como titular, isso que segundo o departamento médico, o jogador voltaria somente às vésperas do primeiro jogo da decisão.

José Sand, atacante do Lanús e um dos três goleadores da Copa Libertadores, com oito gols, destaca a importância de Barrios. “Tem o Lucas Barrios, com muita experiência e que faz gol em todas as equipes. Temos que estar atentos a todos, não podemos pestanejar nenhum minuto e temos que ficar concentrados o tempo todo”.

O centroavante Lucas Barrios citou a dificuldade de tirar dos pensamentos o jogo com o Lanús pelo momento histórico atual. A ponto de deixar de comemorar o próprio aniversário por conta dos cuidados especiais para a decisão.



“Na terça (13) foi meu aniversário, nem comemorei, imagina como estamos nos cuidando para esse jogo. Todas as coisas que fazemos agora, que conseguimos reservar para a final. Depois, se der tudo certo como esperamos, vou comemorar o aniversário. No extracampo também se guardar para chegar 100%. Há muito tempo que não se disputa uma final assim, estamos representando o Brasil, a gente não só vai dar alegria para o Grêmio, vai ser para o futebol brasileiro”, comentou o centroavante.

Final Copa Libertadores ao vivo

Apesar das duas partidas que decidirão o campeão da Libertadores, Portaluppi pede foco também no Brasileirão.

“A gente sabe os compromissos que temos antes. Mas quando tem uma final assim, é difícil ficar de lado, não pensar na final. A gente pensa como vai ser, como vai fazer as coisas. Por isso queremos que chegue logo esse dia, mas sabemos que temos compromissos, jogadores que estão pegando ritmo para chegar da melhor maneira, que estamos completos, e ir com tudo. Principalmente, temos que conseguir o objetivo de ficar no G-4 nos dois jogos antes da final. E depois a final, que há muito tempo o Grêmio não joga. O primeiro jogo aqui vai ser muito especial, nossa torcida vai lotar o estádio, vai ser especia”, destacou Lucas Barrios.

O treino comandado por Renato Portaluppi na manhã deste domingo (19), contou com a participação de 19 jogadores, estes que foram preservados para a decisão da Libertadores. O técnico que não viajou a Santos, onde o Tricolor foi derrotado por 1 a 0, deu indícios da equipe titular para o confronto contra o Lanús.

Com o planejamento voltado para a primeira partida, apenas quatro jogadores que vem atuando como titulares participaram da atividade, junto aos demais: Marcelo Grohe, Cortez, Jailson e Luan. Eles se juntaram ao elenco que foi dividido em três times para realizar um treinamento técnico de dois toques em espaço reduzido, com o objetivo de trabalhar a bola até a finalização à gol. Lucas Barrios e Kannemann chegaram a aparecer, mas apenas realizaram corridas leves em torno do campo.

A primeira partida da decisão da Copa Libertadores da América 2017 acontece nesta quarta (22), na Arena do Grêmio, contra o Lanús-ARG, às 21h45. O que tudo indica, o time será o mesmo que jogou contra o São Paulo: Marcelo Grohe; Edílson, Geromel, Kannemann, Cortez; Jailson, Arthur, Ramiro; Luan, Fernandinho e Lucas Barrios.

p>Se o Grêmio é o Rei de Copas, o comandante Renato Portaluppi é o Rei do mata-mata. Desde que voltou ao Tricolor em setembro de 2016, ele já comandou a equipe em 12 decisões, levando a melhor em 10 delas, incluindo a que garantiu o quinto título gremista da Copa do Brasil.

Grêmio x Lanús ao vivo

O retorno do técnico ao clube foi justamente em uma partida decisiva, era o jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil daquele ano. Na oportunidade, o Grêmio encarou o Atlético-PR, precisando de um empate para ter a vaga. O time paranaense venceu no tempo normal, mas nos pênaltis a equipe gaúcha levou a melhor, garantindo o primeiro triunfo de Renato no comando.

O resultado negativo veio em duas ocasiões, ambas nos pênaltis. No Campeonato Gaúcho de 2017 o Tricolor foi eliminado na semifinal pelo Novo Hamburgo, tendo empatado a primeira e a segunda partida em 1 a 1. Já a segunda eliminação veio também numa semifinal, dessa vez contra o Cruzeiro, na Copa do Brasil. O Tricolor venceu o primeiro jogo na Arena por 1 a 0, e no Mineirão o Cruzeiro fez o mesmo placar, levando a decisão para os pênaltis, onde levou a melhor.

A final da Libertadores da América será a 13ª decisão de mata-mata de Renato Portaluppi no Grêmio. A primeira partida acontece em casa, onde, sob o comando do técnico, a equipe venceu seis, empatou quatro e perdeu dois jogos desse tipo. A grande decisão é na Argentina, e os números gremistas em mata-mata fora de casa são excelentes. Foram oito vitórias, seis empates e apenas uma derrota. No geral, os números são favoráveis ao Tricolor de Renato. Confira o retrospecto completo dele em mata-mata no comando gremista desde seu retorno: