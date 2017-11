Na Arena, Grêmio recebe Lanús em primeiro duelo da final da Copa Libertadores

Chegou a hora. Na noite desta quarta-feira (22), Grêmio e Lanús começam a decidir a Copa Libertadores da América, às 21h45 (horário de Brasília) na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Após a polêmica da espionagem com drones, o clima para a final não poderia ser mais quente.

O time de Renato Gaúcho chega à final tendo perdido apenas uma partida em casa na competição. Foi na semifinal contra o Barcelona de Guayaquil, quando perdeu pelo placar mínimo e aguardou o apito final para comemorar vaga na decisão.

Já o Lanús vem de uma grande atuação contra o River Plate, virando uma partida de 2 a 0 abaixo para classificar-se com o placar de 4 a 2 em frente à sua fanática torcida em La Fortaleza. Nos últimos dois jogos fora de casa, porém, duas derrotas.

Renato promete raça, foco e coragem

Às vésperas de uma das partidas mais importantes de sua vida como treinador, o técnico Renato Gaúcho não escondeu sua decepção com a repercussão da matéria dos drones, mas também prometeu que não afetará a equipe em momento algum.

"Sempre elogiei meu grupo e sempre fiz questão de que ele fosse completamente blindado. Nada afetará o meu grupo, ele é blindado. O mais importante é passar muita tranquilidade e confiança e eu passo isso para o meu grupo. A ansiedade é normal para um jogador experiente ou para um jogador que está começando agora. O grupo está preparado e eu digo todos os dias que eles estarão escrevendo seu nome na história do Grêmio. Podemos prometer que não vai faltar raça, foco, coragem e determinação para vencer amanhã."

Aparentemente sem mudar o time, Renato buscará repetir a equipe que em sua cabeça e no entendimento dos demais gremistas, é a titular neste momento, sem contar com o volante Michel entre os onze primeiros.

O provável Grêmio é: Marcelo Grohe; Edílson, Pedro Geromel, Kannemann, Cortez; Jaílson, Arthur, Ramiro; Luan, Fernandinho e Lucas Barrios.

Lanús empurra favoritismo e prega calma

Do outro lado, o discurso dos jogadores e do técnico Jorge Almirón é de muito respeito ao Grêmio e de afirmar que o time gaúcho é o claro favorito para o confronto. O técnico adversário também falou que tem seus métodos de descobrir a tática dos oponentes.

"Não vejo mal, me parece que está dentro das possibilidades e o clube pode fazer, permito o drone também espiar um pouco mas não vejo mal, não creio que seja algo determinante, principalmente numa final. O Grêmio é o favorito para o confronto, mas estamos empolgados para fazer um grande jogo na Arena."

Treinando no Beira Rio desde segunda-feira (19), o time do Lanús fez na noite desta terça-feira (20) o reconhecimento do gramado da Arena do Grêmio, com treino fechado.

O time Granate tem cinco jogadores pendurados para o confronto: Andrada, Braghieri, Marcone, Nicolás Aguirre e Martínez.

Provável escalação do Lanús: Esteban Andrada; José Gomez, Guerreño, Diego Braghieri, Velázquez; Ivan Marcone, Pasquini, Román Martinez, Silva González, Lautaro Acosta; José Sand

A partida entre Grêmio e Lanús será inteiramente acompanhada pela VAVEL Brasil.