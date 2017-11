Renato exalta gol marcado em casa na final: "Importante é que conseguimos uma vantagem"

Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O Grêmio saiu na frente na busca pelo título da Libertadores da América. Em uma partida de arbitragem polêmica, o Tricolor venceu o Lanús por 1 a 0, com gol Cícero. Após a partida, o técnico Renato Portaluppi comentou na coletiva sobre a vantagem e a arbitragem.

“O mais importante de tudo é que conseguimos uma vantagem. Muita gente acha que é mínima, mas ela é boa, estamos tratando de uma final de libertadores. Nem Lanús nem Grêmio chegaram por acaso. Sabíamos que ia ser um jogo truncado, onde nós tínhamos que sair daqui com qualquer vantagem, e conseguimos. O Lanús em casa vai ter que sair pro jogo, a história dos outros 90 minutos vai ser diferente”, falou o comandante. “Os jogadores estão aí para isso, e eu também. Fui feliz, os jogadores que entraram foram felizes. Gol chorado, mas foi gol que nos dá vantagem”, completou sobre os atletas que entraram e fizeram a jogada do gol.

Sobre a arbitragem, ele preferiu não entrar em detalhes. O comentário do técnico se direcionou ao recurso de vídeo.

“Arbitragem vou deixar para o presidente e diretoria. Não vou falar de arbitragem, a única coisa que vou perguntar é o tal do vídeo. É inadmissível o arbitro estar três metros do lance, e eu vi na televisão que ele levou o apito pra boca. Por que não foi usado o vídeo? Poderíamos ter ampliado a vantagem.”

Renato comentou ainda que havia pedido paciência a equipe devido a maneira do adversário jogar. Ele ressaltou que o time argentino deve sair mais para o jogo na volta.

"Durante a semana já havia alertado os jogadores que teríamos que ter paciência. O Lanús iria fazer exatamente o que fez, colocar essas duas linhas de quatro e voltar com os atacantes. Precisamos de movimentação e paciência, o que não tivemos no primeiro tempo, então eles tomaram conta do jogo, valorizaram bastante a posse de bola. Lá são outros 90 minutos. De que maneiro nós vamos jogar eu sei, a maneira do Lanús, mais cedo ou mais tarde eles vão se expor.”

De volta à arbitragem, Renato comentou sobre o cartão que tira o zagueiro da próxima partida. Ele espera que a arbitragem seja melhor no jogo de volta.

“Falar de arbitragem é chover no molhado. Nitidamente o jogador provocou o Kannemann, para falar a verdade, nem o jogador deles merecia o amarelo, mas ele aproveitou para dar pois sabia que o Kannemann estava pendurado e tirou ele da final. Não tem o que falar, se reclamar ele é capaz de te expulsar. Espero que a Conmebol tenha visto isso tudo e que lá na argentina a gente tenha uma arbitragem totalmente diferente.”