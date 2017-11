Aos 39 anos, Léo Moura disputa sua primeira final de Libertadores

Google Plus

Foto: Lucas Uebel / Grêmio

Na próxima quarta-feira (29) o Grêmio visita a equipe do Lanús, no estádio La Fortaleza, na Argentina, em partida que decidirá o campeão da Conmebol Libertadores Bridgestone 2017. O tricolor defende a vantagem conquistada na última semana, na arena, em vitória pelo placar de 1 a 0. Dentro todos os personagens da partida, um dos mais improváveis é o lateral direito do clube brasileiro, Léo Moura. Aos 39 anos, o atleta disputa sua primeira final de Libertadores.

O lateral chegou ao Grêmio no início do ano, em transferência junto ao Santa Cruz, de Pernambuco. Pelo clube de Recife, Léo Moura jogou o Brasileirão de 2016, disputou 33 partidas e marcou três gols. Anteriormente, havia atuado pelo modesto Metropolitano (SC). A retomada na carreira e a chegada a um grande clube como o Grêmio surpreendeu a todos, menos ao próprio jogador. Em seu Instagram, no dia da primeira partida da final da Libertadores, o jogador declarou:

“...lembro de todo turbilhão vivido depois de sair de um clube grande e de expressão...rodei por ai ainda um pouco perdido, clubes menos desconhecidos, momentos sem receber...enfim, passei por isso sendo provado diariamente, e se eu tinha capacidade de vestir uma camisa forte de um grande clube. Lutei, corri atrás, focado, empenhado como foi toda minha carreira e cheguei aqui no Grêmio. Hoje Deus está me dando a oportunidade de disputar uma final de L.A, a 1a da carreira...”

A carreira de Léo Moura é recheada de conquistas. Pelo Flamengo, conquistou um Campeonato Brasileiro (2009), uma Copa do Brasil (2006), e quatro Campeonatos Carioca (2007, 2008, 2009, 2011, 2014). Pelo Santa Cruz, o lateral venceu a Copa do Nordeste e o Campeonato Pernambucano de 2016. Pelo maior torneio continental das Américas, o mais longe que o lateral havia chegado havia sido em 2010, pelo Flamengo. Na oportunidade, o clube carioca foi eliminado em pelo Universidad de Chile, após perder em casa por 3 a 2 e vencer na casa da La U por 2 a 1.

Mesmo não tendo entrado em campo na primeira partida da decisão, o jogador importante para o tricolor na construção da campanha da Libertadores, tendo marcado, inclusive, o primeiro gol do Grêmio na competição, na partida contra o Zamora, fora de casa, na estreia da competição. A experiência de Léo Moura pode ser decisiva para o tricolor, em uma possível eventualidade do jogo. Porém, mesmo que não entre em campo, a presença do lateral nessa final já é uma das grandes histórias da Libertadores 2017.