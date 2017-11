Jogo Lanús x Grêmio AO VIVO online pela final da Libertadores 2017 (0-0)

Boa noite, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, da jogo entre Lanús x Grêmio ao vivo na Argentina, valendo pela final da Libertadores 2017. A transmissão começará na hora da partida, às 21h45, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

PRIMEIRO JOGO DA FINAL! Grêmio 1 x 0 Lanús:

LANÚS: Andrada; José Gómez, Guerreño, Marcelo Herrera (Nicolás Aguirre) e Maxi Velázquez; Marcone, Pasquini, Román Martínez, Alejandro Silva e Lautaro Acosta; José Sand

Técnico: Jorge Almirón

GRÊMIO: Marcelo Grohe; Edílson, Pedro Geromel, Bressan e Bruno Cortez; Jailson, Arthur, Ramiro, Luan e Fernandinho; Lucas Barrios

Técnico: Renato Portaluppi

Do lado do time granate, o experiente Braghieri também sofreu o cartão amarelo, contestado pelo Lanús. Sem contar com o defensor, Jorge Almirón tem dúvidas para fechar a escalação. Até mesmo uma mudança mais radical com a colocação do meia Nicolás Aguirre, de 27 anos, é possível.

Os técnicos Renato Portaluppi e Jorge Almirón possuem desfalques nos seus setores defensivos. Do lado gremista, o argentino Walter Kannemann sofreu o contestável cartão amarelo no jogo de ida. Fora da final, Bressan ganha espaço na titularidade para atuar com Pedro Geromel, o capitão tricolor na decisão.

Local: Estádio La Fortaleza, em Lanús (ARG)

Data: 29 de novembro de 2017, quarta-feira

Horário: 21h45 (horário de Brasília)

Árbitro: Enrique Cáceres (PAR)

Assistentes: Eduardo Cardozo (PAR) e Juan Zorrilla (PAR)

A final da Libertadores chegou! Nesta quarta-feira, o Grêmio enfrenta o Lanús, no estádio La Fortaleza, na Argentina, em busca do tricampeonato da competição. Como venceu o primeiro confronto por 1 a 0, o time brasileiro precisa apenas de um empate para conquistar pela terceira vez o torneio continental.