Após título, Renato pede estátua e brinca: "Estou declarando feriado em Porto Alegre"

(Renato foi erguido pelos jogadores após o título/Foto: AFP)

Empolgado pela conquista do Tri da América, Renato Gaúcho tinha todos os motivos para comemorar e falar mais abertamente do que nunca em sua coletiva de imprensa em La Fortaleza, na madrugada desta quinta-feira (30).

Já pensando na festa da chegada à Porto Alegre, o treinador inicialmente fez um pedido, mas depois pensou melhor e acabou "decretando" feriado, em suas próprias palavras:

"Eu queria que alguém agora acordasse o prefeito de Porto Alegre. Não queria questionar sua autoridade, mas estou decretando feriado em Porto Alegre amanhã. O mundo inteiro está falando de Porto Alegre, de um clube campeão do mundo e tricampeão da América."

Questionado também sobre a famosa estátua que pediu após o pentacampeonato da Copa do Brasil, em 2016, ele deixou claro que já fez questão de requisitar novamente ao Presidente Romildo Bolzan.

“Ontem mesmo a pressão por essa estátua começou. Eu acredito que vai sair. Os homens que mandam no clube, a quem eu posso pedir a estátua estão aqui. Os ouvidos deles estão bastante quentes. Se a estátua não sair dessa vez, realmente eu desisto”

Refletindo sobre os objetivos traçados para a temporada, o treinador considerou o ano de 2017 um sucesso diante de tudo que se havia planejado no Grêmio, encerrando suas palavras com o direto mais merecido: o de faltar ao trabalho nos próximos dias.

"Nossa meta realmente era o tri da América. Nós conseguimos. Os jogadores merecem. Não é que deixamos de lado o Campeonato Brasileiro, mas esse título é inigualável. Estou feliz e orgulhoso pela nossa torcida e pelo meu grupo. Nossa maior virtude é a honestidade. Nossa relação é relação de família e por isso fomos campeões. Agora eu vou lá curtir com a família e me dou três dias de folga. Segunda eu voltarei."

O Grêmio despede-se do Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro no Independência, antes de partir para Abu Dhabi, onde estreia no Mundial de Clubes no dia 12 de Dezembro.