Volta Maicon e sai Cícero: Grêmio divulga lista para disputa do Mundial de Clubes

(Foto: Getty Images)

Como já era esperado, a FIFA divulgou hoje a lista dos atletas do Grêmio que irão ao Mundial de Clubes, para estreia do Clube no dia 12 de Dezembro. Enviada na semifinal da Libertadores, a lista conta com o capitão Maicon e surpreende pela ausência do meia Cícero, heroi da conquista.

Antes de enfrentar o Barcelona de Guayaquil, o time ainda não tinha atuações do meia, que jogou apenas a Copa Libertadores. Desta maneira, Renato Gaúcho não quis arriscar e levou os volantes Maicon e Kaio, promessa da base.

Confira a lista completa dos relacionados para o Mundial:

GOLEIROS: Marcelo Grohe, Paulo Victor e Bruno Grassi

LATERAIS: Bruno Cortez, Edílson, Marcelo Oliveira e Léo Moura

ZAGUEIROS: Pedro Geromel, Kannemann, Bruno Rodrigo, Bressan e Rafael Thyere

VOLANTES: Arthur, Jaílson, Maicon, Michel e Kaio

MEIAS: Ramiro e Luan

ATACANTES: Lucas Barrios, Fernandinho, Jael e Éverton

Incluso na lista, Maicon é o capitão do pentacampeonato da Copa do Brasil, e pode retornar ao time após sofrer cirurgia no joelho em Agosto. Ele está ausente desde a primeira partida da semifinal contra o Cruzeiro, neste ano.

Ausentes da lista também estão o goleiro Léo Jardim, o lateral Leonardo, os volantes Machado e Conrado, os meias Patrick e Jean Pyerre e os atacantes Beto da Silva, Dionathã e Batista.

A estreia do Tricolor gaúcho em Abu Dhabi será contra o Wydad Casablanca do Marrocos ou contra o Pachuca do México.