Após temporada de recuperação na carreira, Bruno Cortez renova contrato com Grêmio

Cortez comemorando seu gol diante do Bahia em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro Foto: Getty Images

Chegando ao Grêmio no início do ano de 2017 e para ser suplente do então lateral-esquerdo Marcelo Oliveira, após duas lesões do camisa 26, Bruno Cortez se tornou titular no elenco de Renato Portaluppi e foi fundamental na conquista da Copa Libertadores da América.

Um dos motivos que levou o lateral a renovação do seu vínculo com clube, foi o fato dele e sua família gostar de morar na capital gaúcha. Com o nascimento do seu filho Noah, que é natural de Porto Alegre, Bruno e sua esposa Juliana, brincam que já se sentem gaúchos.

Com contrato renovado até o fim de 2019, o lateral-esquerdo jogará o Mundial de Clubes em Abu Dhabi e certamente continuará como titular no time de Renato, após superar a má fase que teve atuando em solo japonês e no São paulo, conquistando um título inédito na sua carreira como jogador profissional. Vale ressaltar que Bruno Cortez foi um dos jogadores que o técnico gaúcho insistiu em ter no seu elenco, o que demonstra um fator a mais para sua permanência em Porto Alegre por mais dois anos.