Volante Arthur deve parar por 45 dias e não jogará Mundial pelo Grêmio

Eleito melhor jogador da final da Libertadores 2017, o volante Arthur não poderá representar o time tricolor no Mundial de Clubes em Abu Dabhi pelo Grêmio. Jogador sofreu forte entrada nos últimos minutos do primeiro tempo contra o Lanús e pediu para ser substituído por Michel aos 6 minutos do segundo.

Arthur é um dos heróis do Grêmio na campanha que resultou no Tricampeonato da América na quarta-feira (29). Mesmo atuando pouco mais de 50 minutos, o meia foi eleito o melhor jogador da partida. Sem ele, perde-se dinâmica e ritmo no meio-campo tricolor. Na comemoração, já em Porto Alegre, o jogador não conseguia apoiar direito o pé no chão e precisou de ajuda para se locomover durante a festa na Arena.

O Grêmio foi campeão da Libertadores na noite de quarta-feira, igualando-se a São Paulo e Santos com três conquistas cada. O time tricolor de Porto Alegre estreia no Mundial de Clubes no dia 12 de dezembro, semifinal contra o vencedor do jogo entre Pachuca e Wydad, que acontece no dia 9 de dezembro. Sem a presença de Arthur, Renato deve escolher quem o substitui com a confirmação de Maicon na lista, mas Michel como favorito a voltar para titularidade ao lado de Jailson.