Grêmio utilizará jogadores da transição e do sub-19 contra o Atlético MG

César Bueno comandando o elenco da base gremista. Foto: Google/Getty Imagem

Visando o tão sonhado Mundial de Clubes e descansando após uma longa temporada, o técnico Renato Portaluppi e o elenco principal do Grêmio não irá viajar para Minas Gerais, por embarcar para os Emirados Árabes na quarta-feira (06). O técnico responsável por comandar o elenco gremista será César Bueno, que atuará com jogadores da transição e do sub-19 nesse domingo contra o Atlético MG.

Jogadores como Bruno Grassi; Raul, Ruan, Emanuel, Conrado, Balbino, Machado, Jean Pyerre, Lucas Poletto, Dionathã e Batista, irão compor o elenco gremista na partida. O atacante Arroyo que não foi relacionado para o Mundial de Clubes, também não irá atuar na partida de domingo e provavelmente não fará mais parte dos planos do clube gaúcho na próxima temporada.

O técnico César Bueno destacou o elenco jovem e prometeu uma postura ofensiva do time contra o Atlético MG, apesar de ter jogadores jovens e com pouca experiência no profissional.

''Não é só cumprir tabela. A gente está brigando por uma posição dentro do campeonato. A gente sabe que vai ser um desafio. Mas a expectativa é que eles correspondam tanto tecnicamente quanto emocionalmente” . concluiu em entrevista ao jornal Gazeta Esportiva.

Finalizando a temporada na ponta de cima da tabela, o Grêmio pode retomar a segunda colocação se vencer, pois caso o Palmeiras perca para o Atlético-PR na Arena da Baixada, conquistará uma premiação em dinheiro maior por ter terminado somente atrás do líder e campeão Corinthians.

Por esse motivo César Bueno e os jovens jogadores prometem dificultar a vida do clube mineiro e tentar vencer a partida, mantendo o que seria um incrível jejum: há nove jogos o Tricolor não perde para o Galo. O último triunfo do Atlético foi na Arena do Grêmio, em 2013, quando Fernandinho, hoje no elenco gremista, marcou o tento da vitória mineira.