Grêmio vence Internacional e abre vantagem na final do Gauchão Feminino

Foto: Divulgação/Grêmio

Grêmio e Internacional se enfrentaram na tarde desse domingo (3) pela primeira etapa da final do Gauchão Feminino, no CT Presidente Hélio Dourado, casa do tricolor. Os dois times chegaram na final invictos no campeonato, mas o Grêmio levou a melhor com 2 gols.

Primeiro tempo foi marcado por bolas altas e mais domínio de bola das donas da casa, que finalizaram mais vezes do que as rivais. Aos 34 minutos, a artilheira do campeonato, Karina, abriu o placar para o Tricolor com um gol no canto esquerdo das coloradas. Aos 40 minutos, uma bola perigosa de Sasha estourou na trave do Inter.

No segundo tempo, as Gurias Coloradas pressionaram mais e finalizaram algumas vezes, mas os chutes foram salvos pela goleira tricolor Carol Aquino. Porém, em um contra ataque, Tefa aproveitou o cruzamento e ampliou o placar para o Grêmio aos 15 minutos. O restante do jogo foi dominado pelas gremistas, com várias boas perigosas para a goleira Luana.

As duas equipes jogam no próximo sábado (9), pela segunda etapa do final do Gauchão Feminino. O jogo acontece no estádio Beira-Rio, casa do Inter, às 17h, e marca o fim do campeonato.