Grande fase premia Arthur como revelação e melhor volante do Brasileirão

(Foto: Lucas Uebel/Getty Images)

Peça fundamental do esquema de Renato Portaluppi, Arthur foi um nome fundamental na boa campanha do Grêmio no ano e também um dos grandes destaques no Brasileirão 2017. Na cerimônia de premiação do Campeonato Brasileiro, Arthur foi eleito o Jogador Revelação e também entrou na seleção do campeonato como Melhor Volante do ano. Fechando o ano de 2017 de forma brilhante com suas grandes atuações pelo tricolor gaúcho.

Revelado na categoria de base do Grêmio, o início de 2017 de Arthur não foi muito bom como a sua reta final. Sem muitas oportunidades na equipe de Renato Portaluppi, o volante de 21 anos foi ganhando chances aos poucos e foi aproveitando para ganhar seu espaço como titular da equipe campeã da Libertadores de Renato.

Após aproveitar muito bem suas oportunidades e mostrando a todos seu desenvolvimento, Arthur se destacou muito por ser um dos principais responsáveis pelo bom futebol do Grêmio e dono do meio de campo com muitas roubadas de bola e ótimo aproveitamento nos passes.

O jogador que aos poucos foi conquistando os torcedores e virando homem de confiança de Renato, não demonstrava ter apenas 21 anos e, pela sua pouca idade, Arthur terminou o ano sendo eleito o Jogador Revelação do Campeonato Brasileiro de 2017.

Após o prêmio Arthur falou um pouco e se mostrou muito contente pela conquista. “Foi um ano mágico, muito melhor do que eu esperava. Não imaginava que fossem acontecer tantas coisa boas no ano. A lesão aconteceu, mas só tenho a agradecer. Vou levantar a cabeça e agradecer a todos que me ajudaram”, contou Arthur.

Além de ser eleito o Jogador Revelação do campeonato, Arthur também entrou para a seleção do Brasileirão 2017, sendo eleito o melhor volante da competição, ao lado de Bruno Silva do Botafogo. Além de Arthur e Bruno Silva como melhores volantes do campeonato, Hernanes e Thiago Neves foram os dois armadores que fecharam o meio campo na seleção do Brasileirão.

Bruno Silva, Arthur, Hernanes e Thiago Neves formaram o meio campo da seleção do Brasileirão 2017 (Foto: Reprodução Lucas Figueiredo/CBF)

Na campanha de Arthur no campeonato, o volante do Grêmio disputou 26 das 38 rodadas do Brasileirão. Nestes 26 jogos o meia fez apenas um gol, mas teve sua maior participação por conduzir o meio campo gremista com grande aproveitamento de passes e contribuindo muito nas roubadas de bola, tendo 55 roubadas na competição.

Arthur teve atuação espetacular na partida final da Libertadores contra o Lanús na Argentina. Apesar de jogar apenas pouco mais de 45min da partida e sair lesionado com uma torção no tornozelo, o volante ainda sim foi eleito o melhor jogador da final, dando o terceiro título da competição para o Grêmio.

Com grandes atuações no Grêmio e sendo um jogador fundamental no meio de campo da equipe gaúcha, Arthur logo despertou interesse aos gigantes europeus. Nesta última semana após a conquista da Libertadores da América, Arthur foi fotografado com uma camisa do Barcelona e a notícia entrou em peso com uma possível saída da joia gremista.

Despistando qualquer negociação com os espanhóis, Arthur esclareceu a situação na cerimônia de premiação. O jogador admitiu conversas com a diretoria do Barcelona e revelou que a camiseta do clube blaugrana foi um presente dos próprios diretores do clube.

"Realmente houve conversas. O Barcelona veio para me conhecer, conhecer a minha família e iniciar uma negociação. Mas não tenho nenhum assinado, tenho contrato com o Grêmio e minha cabeça está aqui. Vamos conversar e resolver algo que seja bom para o Grêmio e para mim", revelou Arthur sobre a conversa.

Porém mesmo com sua grande fase e com as conversas que levaram a um interesse real do Barcelona, Arthur afirma ainda ter contrato e estar com a cabeça no Grêmio. Embora tenha conversado com o diretor do Barcelona, Arthur afirma que ainda são só conversas e não há nenhum contrato ou algo assinado.