Capitão da Copa do Brasil de volta: após lesão e cirurgia, Maicon está liberado ao Mundial

(Foto: Lucas Uebel / Grêmio)

O Grêmio entra em campo nesta terça-feira (12) para a disputa da semifinal do Mundial de Clubes, diante do Pachuca, do México. Junto da estreia, o Tricolor pode ganhar um reforço importante para a disputa do torneio. O volante Maicon está recuperado de uma lesão no tendão, e fica à disposição de Renato Portaluppi para a primeira partida.

O problema no tendão de Maicon o acompanhou durante um longo tempo. Uma tendinite crônica no local resultava em dores no volante, que inclusive jogou partidas no sacrifício, com uso de tratamentos para a tentativa de minimizar o sofrimento. Entretanto, em Agosto, o limite de dor acabou. A decisão do jogador e dos médicos do clube era a cirurgia, o que tiraria o então capitão tricolor do restante da temporada.

Então veio a conquista da Copa Libertadores da América e, junto do título, a vaga na disputa do Mundial de Clubes, em Abu Dhabi. Agora, já recuperado da lesão, da cirurgia, e já treinando com bola, Maicon está liberado para a disputa da semifinal, e de uma possível final.

E o volante gremista tem como sonhar com a chance. Arthur, com uma lesão no tornozelo, não poderá jogar o torneio, o que abre uma vaga no meio campo tricolor. A tendência é que Portaluppi inicie a partida com Jaílson e, substituindo Arthur, escale Michel, que conquistou o prêmio Bola de Prata no Campeonato Brasileiro. Outra possível escalação envolve Léo Moura. O lateral pode entrar na vaga de Ramiro, que seria recuado para a posição de Arthur.

Mas a esperança de Maicon segue, podendo inclusive entrar no decorrer da partida, ou numa possível final diante de Real Madrid ou Al-Jazira. “Estou preparado para a hora que ele [Renato Portaluppi] precisar de mim, se for para ficar no banco ou começar, vou dar o meu melhor”, comenta o volante. Maicon não entra em campo desde o dia 9 de agosto, onde jogou as oitavas-de-final da Libertadores da América, diante do Godoy Cruz.