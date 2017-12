Chegou a hora: Grêmio duela com Pachuca em estreia no Mundial de Clubes

Pelo sonho do bicampeonato Mundial, o Grêmio começa nesta terça-feira (12) a caminhada no torneio de Clubes da FIFA. Contra o Pachuca dá-se início à caminhada, logo na semifinal, que será realizada às 15h pelo horário de Brasília, na cidade de Al-Ain, nos Emirados Árabes Unidos.

O palco da partida é o Estádio Hazza Bin Zayed, onde o time realizou trabalho de reconhecimento do gramado nesta passagem de segunda-feira, já notando alguns detalhes como a altura da grama, ponto discutido entre Alexandre Mendes e Renato Gaúcho.

Renato quer foco na semifinal e apenas

Buscando a final do Mundial de Clubes, coisa que já conhece muito bem, o técnico Renato Gaúcho não esconde suas preocupações. Muito por conta da eliminação do rival Internacional ante o Mazembe em 2010, o nível de concentração do Grêmio para a partida de semifinal é alto.

"Fica todo mundo falando de Real Madrid. Não estamos nem pensando neles. Só queremos saber do Pachuca. Não tem sentido pensarmos na final se nem estamos lá. Meu grupo é consciente e inteligente, sabemos que temos de jogar essa semifinal e passar dela. Depois disso é que se pensa em outro oponente."

Renato teria também uma grande dor de cabeça para escolher seu segundo volante. Sem Arthur, lesionado com entorse no tornozelo, precisaria escolher entre Maicon e Michel. Nos treinos, o que se mostra mais provável é a escalação do ex-jogador do Atlético Goianiense.

O provável Grêmio tem: Marcelo Grohe; Edílson, Pedro Geromel, Kannemann, Cortez; Jaílson, Michel, Ramiro; Luan, Fernandinho e Lucas Barrios.

Medalhões são a arma principal do Pachuca

Cinco vezes campeão da CONCACAF, os Tuzos já venceram sua primeira partida no Mundial e agora são a pedra no caminho do Grêmio. O time do técnico Diego Alonso tem várias armas ofensivas, mas aposta principalmente no japonês Honda e no mexicano Guzmán para surpreender o time gaúcho.

Com um futebol não muito convincente, o time do México acabou superando o Wydad Casablanca na prorrogação, em partida obviamente observada pela comissão técnica tricolor.

A equipe realizou trabalho de reconhecimento do gramado hoje, também em Al-Ain. Foi o único treino antes da partida desta terça, que mesmo com derrota não significa o fim do ano, pois existe ainda a Final da Copa México contra o Monterrey, na sexta-feira (22).

O provável Pachuca tem: Óscar Perez; Joaquín Martinez, Robert Herrera, Óscar Murillo, Emmanuel García; Jorge Hernández, Urretaviscaya, Honda, Guzmán, Aguirre; Sagal.

A partida entre Grêmio e Pachuca terá cobertura completa da VAVEL Brasil a partir das 14h30 desta terça-feira, pelo horário de Brasília.