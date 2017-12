De Porto Alegre a Abu Dhabi: as movimentações da torcida do Grêmio ao Mundial

Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Nesta terça-feira (12), o Grêmio dá o ponta pé inicial no Mundial de Clubes da Fifa. A partida de estreia pela semifinal é contra Pachuca, do México, às 15h (horário de Brasília) no Hazza Bin Zayed Stadium, em Al Ain. A expectativa é de que 2 mil torcedores acompanhem este primeiro jogo nos Emirados Árabes e, para isso, o clube divulgou orientações para facilitar o deslocamento dos gremistas.

A torcida gremista viveu e vive momentos de muita emoção durante os últimos dias. Após a conquista do Tri Campeonato da Libertadores, os tricolores agora vivem a expectativa do Campeonato Mundial.

Gremistas dos mais diversos lugares se deslocam até os Emirados Árabes para apoiar o time em seu jogo de estreia. Para auxiliar estes torcedores, o Grêmio divulgou algumas recomendações para auxiliar no descolamento dos torcedores.

Conforme as informações, haverá local gratuito para estacionamento de ônibus, vans e carros disponibilizado nas proximidades do estádio. O acesso dos torcedores será exclusivamente pelo portão A do estádio, conforme a marcação do mapa abaixo.

Junto à Fifa, o clube conseguiu a liberação para utilização de trapos e instrumentos musicais na partida. Contudo, os trapos não poderão conter nenhuma alusão religiosa ou política, bem como marcas de produtos ou empresas. Na entrada do estádio também haverá a distribuição de turbantes estilizados com as cores e o símbolo do Grêmio para os gremistas.

Por conta da cultura local, o clube também faz algumas orientações específicas que devem ser seguidas no transcorrer dos dias, para os torcedores evitarem maiores contratempos junto às autoridades locais:

Não tirar a camisa em público, nem mesmo dentro do estádio. Esta atitude pode resultar na retirada do local;

Evitar consumo de bebida alcoólica em público, somente em bares, restaurantes, hotéis e lugares específicos para confraternizações;

Concentrações e comemorações devem ser feitas em locais fechados, como bares e restaurantes;

Aos motoristas, vale ressaltar que as normas locais de trânsito punem em caso de comemorações com buzinaços.

Torcedor especial

Pelas redes sociais, o Grêmio anunciou a chegada do ex-jogador Pedro Rocha e da esposa para acompanhar o jogo desta terça-feira. O ex-jogador gremista e principal destaque do título da Copa do Brasil no ano passado, está de férias e viajou até Al Ain para acompanhar a partida do antigo clube.

E, para que não pode viajar para acompanhar a equipe, a expectativa é que os bares e restaurantes sejam os principais pontos de mobilização dos gremistas pela capital gaúcha e nas localidades do interior do estado.