Michel é o provável substituto de Arthur no meio campo gremista no Mundial

Michel e Arthur atuando em jogo válido pela Copa do Brasil contra o Cruzeiro na Arena do Grêmio. (Foto: Getty Images)

Apesar da ausência de Arthur no Mundial de Clubes, o técnico Renato Portaluppi e o torcedor gremista ficam aliviados em saber que o jovem Michel está em ótimas condições físicas para atuar na competição. Este se recuperou de uma lesão no joelho e por ser peça fundamental no meio-campo gremista.

Com uma lesão no tornozelo constatada após exames, o jovem Arthur não atua na competição e acabou nem sequer viajando para os Emirados Árabes com o elenco gremista. O lateral-direito Leonardo foi inscrito de última hora para substituir o volante, porém, Michel será encarregado de exercer a função que o camisa 29 tinha na transição da defesa para o ataque.

Pode-se afirmar que o camisa 5 tem o respeito de Renato e dos próprios torcedores, após belas atuações no Campeonato Brasileiro, o que lhe rendeu o prêmio Bola de Prata como o melhor volante do Brasil pela Revista Placar neste ano. Mesmo não tendo o mesmo estilo de jogo que Arthur e até mesmo sendo mais lento na transição da defesa para o ataque, Michel é um ótimo ladrão de bolas, aumentando o poder defensivo do meio campo, deixando Jailson mais livre taticamente no esquema do técnico gremista.

O camisa 5 era há alguns meses titular, porém com a lesão e as grandes atuações de Arthur e Jailson, se tornou reserva na Copa Libertadores por conta de ritmo de jogo. Agora totalmente recuperado da lesão, o volante promete entrega nos jogos difíceis no Mundial de Clubes, sem se intimidar com o elenco forte do Real Madrid, mostrando determinação para buscar o bicampeonato mundial, já que em 1995 o clube tropeçou diante do Ajax nas penalidades máximas. Se o torcedor esperava a qualidade técnica e visão de jogo do volante Arthur, pode esperar isso também de Michel de uma forma mais limitada, porém a esperança de um meio campo mais reforçado defensivamente, o que será um grande ponto decisivo caso encare os espanhóis na final do Mundial de Clubes.