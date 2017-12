Resultado Grêmio x Pachuca pela semifinal do Mundial de Clubes (1-0)

INCIDENCIAS: Semifinal do Mundial de Clubes disputada no Hazza Bin Zayed Stadium, em Al Ain, nos Emirados Árabes Unidos

+ 'Talismã' Éverton decide, Grêmio vence Pachuca e avança à final do Mundial de Clubes



O Grêmio vai em busca do segundo título mundial. O adversário sai do confronto entre Al Jazira x Real Madrid. O Tricolor venceu o Hamburgo em 1983 e foi derrotado em 1998 pelo Ajax. Qual o resultado e o adversário da final? O jogo será disputado às 14 horas (horário de Brasília) deste sábado (16), em Abu Dhabi.

ACABOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU! O GRÊMIO ESTÁ NA FINAL DO MUNDIAL DE CLUBES!

122' Ramiro arrisca de longe e assustou.

ÚLTIMO MINUTO DA PRORROGAÇÃO!

120' Everton aproveitou lentidão do zagueiro, mas deu toque fraco e não conseguiu encobrir o goleiro Óscar Pérez!

Dois minutos de acréscimo.

TÁ CHEGANDO A HORA, TORCEDOR DO GRÊMIO! VOCÊS VÃO ACABAR COM O PLANETA?

117' ALTERAÇÃO DO GRÊMIO! Sai Fernandinho e entra Rafael Thyere.

114' Pachuca tenta última cartada para buscar o empate

112' Luan avança em contra-ataque, abre espaço e chuta. Por muito pouco a bola não entrou.

112' Cobrança de Pachuca na área do Grêmio e Geromel afasta com classe.

112' CARTÃO AMARELO! Jael, centroavante do Grêmio.

111' Jael recebe livre e manda para o gol, mas a arbitragem anula o lance ao alegar impedimento do centroavante.

109' CARTÃO VERMELHO! EXPULSO! TOTAL PREJUÍZO! Autor do gol que garantiu o Pachuca na semifinal do Mundial de Clubes, Guzman comete entrada dura em Léo Moura, recebe o segundo cartão amarelo e deixa os mexicanos com um a menos.

106' Leonardo Moura avançou em velocidade e rolou rasteiro para Jael mandar para o gol. Mas González se antecipou e mandou para escanteio.

106' Éverton baila no campo esquerdo do ataque. Com a vantagem, Grêmio segura a bola no ataque, troca passes e desgasta o Pachuca.

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO DA PRORROGAÇÃO! Últimos 15 minutos!

ALTERAÇÃO PACHUCA! Sai Urretaviscaya e entra Cano.

FIM DO PRIMEIRO TEMPO DA PRORROGAÇÃO!

105' Um minuto de acréscimo.

104' CARTÃO AMARELO! Jorge Hernández, volante do Pachuca.

103' QUASE O SEGUNDO! Éverton fez boa jogada, acionou Luan, cruzou para Léo Moura. O lateral-direito cruzou rasteiro quase Jael não amplia a vantagem tricolor.

100' ALTERAÇÃO PACHUCA! Sai García e entra Sagal.

94' Bruno Cortez acionou Everton em cobrança de lateral. O atacante ganhou a dividida de um marcador, passou por outro e bateu com força, com curva, sem chances de defesa para Óscar Pérez! É o Grêmio cada vez mais próximo de Abu Dhabi! Sai na frente o Tricolor!

É GOL DO IMORTAL TRICOLOR! É GOL DO TALISMÃ! É GOL DO GRÊMIO! É GOL DE ÉVERTON! GRÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊMIOOOOOOOOOOOOO!

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL

91' Grêmio usa Éverton em duas oportunidades pelo lado esquerdo. Tricolor vai ao ataque, enquanto Pachuca se fecha ainda mais.

COMEÇA A PRORROGAÇÃO!

ALTERAÇÃO PACHUCA! Sai Jara e entra Herrera.

ALTERAÇÃO GRÊMIO! Sai Edílson e entra Leonardo Moura.

Os treinadores podem promover uma quarta alteração na prorrogação.

FIM DE JOGO EM AL AIN!

Empate sem gols. Vamos ao tempo extra! Mais 30 minutos de nervosismo ao torcedor do Grêmio.

92' Não deu.

91' Escanteio. Última chance para o Grêmio no tempo normal.

90' Sánchez abre espaço e bate colocado para fora

90' Dois minutos de acréscimo

88' Ramiro dominou na intermediária e finalizou sem perigo para Óscar Pérez

86' QUE CHANCE! Fernandinho cobra escanteio, Jael desvia e Luan não consegue dominar na pequena área.

86' Fernandinho recebe na esquerda, avança pelo meio e bate com a canhota. Defesa chega junto e o Grêmio tem escanteio.

84' CARTÃO AMARELO! García comete falta em Fernandinho e fica pendurado.

79' SANTO DEUS, QUE PERIGO! Urretaviscaya cruza, Guzman desvia de cabeça e a bola passou muito, mas muito perto. Quase o Pachuca marca.

76' Éverton tentou fazer bela jogada individual e marcar gol de placa dentro da área, mas defesa travou no momento certo

74' QUASE GOL! Edílson cobrou falta e a bola foi no lado de fora da rede.

71' ALTERAÇÃO GRÊMIO! Sai Michel e entra Éverton.

70' Espaços começam a ficar mais evidentes e chances aparecem

69' Bela jogada individual de Urretaviscaya. A bola fica com Jara, que encontra dificuldade em finalizar e é travado pela defesa do Grêmio

68' POSSE DE BOLA: Grêmio 44% x 56% Pachuca

66' ALTERAÇÃO PACHUCA! Sai Aguirre e entra Erick Sánchez.

64' Edílson cruza na área e Jael desvia para fora

63' Grêmio melhora, tem mais posse no campo ofensivo e esboça pressão

61' Edílson cobra falta, Óscar Pérez desvia mal, mas o lance é parado pela arbitragem por falta de ataque.

60' Ramiro fez boa jogada e sofreu falta.

59' QUASE O GRÊMIO! Luan recebe na intermediária e chuta no canto esquerdo. Óscar Pérez se estica para espalmar. A bola ainda bate na trave antes de ir pela linha de fundo. Escanteio.

59' Michel sai errado, Honda fica com a sobra e avança pelo meio. Pedro Geromel age no momento certo e corta.

56' Cobrança de falta executada por Luan. Michel sobe e cabeceia para fora.

55' MARCELO GROHE! Jaílson erra na saída de bola e Urretaviscaya fica com a pelota. O jogador avança e chuta colocado para a defessa do goleiro do Grêmio.

54' ALTERAÇÃO GRÊMIO! Sai Lucas Barrios e entra Jael.

52' Pachuca começa a rondar a área do Grêmio com mais perigo.

50' CARTÃO AMARELO! Ramiro é advertido por falta em Guzman.

48' Postura mantida. Pachuca mantém tranquilidade no meio de campo e Grêmio busca espaços.

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO EM AL AIN!

Equipes retornam ao gramado. Vai rolar a bola.

RESERVAS DO PACHUCA! Blanco, Abraham Romero; Raúl López, Robert Herrera, Alexis Peña, Pablo López, Érick Gutiérrez, Erick Sánchez, Germán Cano, Sagal, Figueroa e De la Rosa.

RESERVAS DO GRÊMIO! Bruno Grassi, Paulo Victor; Leonardo Moura, Leonardo, Rafael Thyere, Bressan, Bruno Rodrigo, Marcelo Oliveira, Maicon, Kaio, Everton e Jael.

Fim de primeiro tempo! Grêmio e Pachuca empatam sem gols.

45' SAAAAAALVA CORTEZ! Honda recebe na marca do pênalti, na cara do gol e Bruno Cortez chega no momento certo mais uma vez para evitar o gol do Pachuca.

44' Urretaviscaya cobra falta perigosa na área e Marcelo Grohe salta para dar um soco e afastar o perigo

40' Fernandinho cobrou com perigo. A bola subiu um pouco mais que o esperado e foi por cima da meta

Luan, Fernandinho e Edílson na bola

40' Falta perigosa para o Grêmio. Murillo disputa pelo alto e comete falta em Ramiro. Boa chance para o Tricolor.

37' Fernandinho arriscou pelo lado esquerdo em jogada individual, cruzou para o meio, mas não tinha nenhum gremista perto

33' CARTÃO AMARELO! Guzman é advertido após toque desnecessário no rosto de Ramiro

30' Luan deu belo lançamento pelo alto para Ramiro, mas o meia finalizou mal

28' Honda recebeu com perigo dentro da área e Bruno Cortez deu corte preciso, na hora certa

27' Jogada ensaiada do Grêmio pouco adiantou. Fernandinho tabelou, mas foi pressionado pela defesa e chute de longa distância saiu fraco.

25' Lucas Barrios tenta passar por Murillo e fica caído no gramado com dores no joelho direito. Atacante já se levanta e tenta minimizar a dor

24' Ramiro tenta acionar Fernandinho dentro da área, mas defesa corta

22' CARTÃO AMARELO! Kannemann comete entrada dura em Urretaviscaya no meio de campo e recebe advertância.

20' Ansioso? Grêmio erra passes e peca em alguns domínios de bola.

17' Óscar Pérez cobra mal tiro de meta, Fernandinho fica com a bola, mas acerta Jaílson.

16' Edílson bateu de looooooonge e passou muito perto! Quanto efeito na batida do lateral! Quase o Grêmio abre o placar!

16' Falta para o Grêmio na intermediária

14' Pedro Geromel corta cruzamento, mas a arbitragem para o lance

13' Falta para o Pachuca próximo ao bico da área. Urretaviscaya cobra, Marcelo Grohe dá soco com direção esquisita e Fernandinho manda para longe

Jogo com um pouco mais de movimentação. As duas equipes já finalizaram. As equipes se soltam.

8' Pachuca respondeu com chute de fora da área batido por Honda. A bola foi à esquerda de Marcelo Grohe.

7' OLHA O GRÊMIO! Boa jogada trabalhada pela esquerda. Michel recebeu de Cortez e rolou rasteiro para Lucas Barrios na pequena área, mas defesa do Pachuca cortou com Murillo.

5' Luan cobra escanteio e Lucas Barrios cabeceia para fora, à esquerda de Óscar Pérez

5' Primeira chegada do Grêmio pela lateral. Ramiro foi lançado em velocidade, mas travado por García. Escanteio.

Grêmio toca a bola no meio de campo, mas encontra dificuldades para superar marcação do Pachuca

Jogo de muitos toques de bola e a torcida tricolor ecoa gritos de incentivo nas arquibancadas

COMEÇOU A SEMIFINAL DO MUNDIAL DE CLUBES! A BOLA ROLA E O GRÊMIO ENTRA EM AÇÃO!

Vai rolar a bola!

O jogo vai ter arbitragem de vídeo. O alemão Felix Zwayer tem a responsabilidade.

O Grêmio com calções brancos, camisa tricolor e meias brancas. O Pachuca disputa a semifinal com uniforme inteiramente preto.

Equipes no gramado!

PACHUCA ESCALADO! Óscar Pérez; Martínez, Omar González, Óscar Murillo e García; Jorge Hernández, Honda, Guzmán e Aguirre; Urretaviscaya e Franco Jara. Técnico: Diego Alonso.

GRÊMIO DEFINIDO! Marcelo Grohe; Edílson, Pedro Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; Michel, Jaílson, Ramiro, Luan e Fernandinho; Lucas Barrios. Técnico: Renato Portaluppi.

Boa tarde, torcedor que acompanha a VAVEL Brasil! Acompanhe todos os detalhes do confronto válido pela semifinal do Mundial de Clubes 2017 entre Grêmio x Pachuca. Vale o sonho do bicampeonato mundial para o Imortal Tricolor e você segue todos os lances conosco! Fique ligado!

A arbitragem do confronto será alemã. Um dos principais árbitros do país germânico e da Europa, Felix Brych será ao árbitro principal e terá Mark Borsch e Stefan Lupp como assistentes.

O Hazza Bin Zayed Stadium está localizado em Al Ain, nos Emirados Árabes Unidos, e sedia os jogos da equipe do mesmo nome durante a temporada.

O jogo é único. Então o primeiro finalista do Mundial de Clubes será conhecido nesta tarde. Se não houver um vencedor no tempo normal, a disputa vai à prorrogação. Se, ainda assim, ninguém levar a melhor, os pênaltis irão decidir o classificado no confronto americano. O adversário será Real Madrid ou Al Jazira.

“Há um enorme prêmio esperado por nós. Este é um jogo no qual podemos fazer história para o futebol da Concacaf e fazer algo que nenhuma outra equipe mexicana já fez. Espero que possamos fazer a final porque os torcedores e os jogadores em particular merecem isso”, disse Alonso.

O técnico Diego Alonso concedeu entrevista coletiva e afirmou que um resultado positivo pode elevar o time ao maior feito de toda uma confederação no Mundial de Clubes e destacou a necessidade de retribuir os torcedores com a manutenção no torneio.

Apesar do maior desgaste pela dura partida que durou 120 minutos, o condicionamento físico um pouco mais inferior ao adversário não intimida os jogadores. Com o destaque do japonês Honda e o bom momento dos meias Victor Guzmán e Jonathan Urretaviscaya, a expectativa é que Los Tuzos possam superar o melhor desempenho, quando chegaram no quarto lugar em 2008.

Por outro lado, o Pachuca disputa a competição pela quarta vez em sua história e já estreou na atual edição ao superar o Wydad Casablanca por 1 a 0 no último fim de semana, com gol marcado na parte final do segundo tempo da prorrogação.

“Se dissermos que não estamos pensando no Real Madrid, estaríamos mentindo. Mas nós temos os pés no chão porque ainda temos que jogar a semifinal, e é um jogo muito difícil e muito importante. Temos de nos concentrar nos adversários das semifinais e nada mais”, disse o jogador.

O lateral-esquerdo Bruno Cortez declarou que os comentários e as expectativas de poder encarar o Real Madrid em uma possível decisão, mas afirmou que, apesar de não conseguir anular os pensamentos de um duelo contra os merengues, o elenco mantém a concentração diante do adversário mexicano.

Para o confronto, o técnico Renato Portalupppi não poderá contar com o volante Arthur. Um dos principais nomes da equipe sofreu entorse no tornozelo e não viajou para disputar a competição. A dúvida fica entre Maicon e Michel para ocupar a vaga, e as possibilidades do segundo ser escalado de primeira são maiores.

A equipe brasileira chegou aos Emirados Árabes Unidos na semana passada com muito entusiasmo e determinados a encerrar o ano com mais uma conquista. Além disso, o clube chega com concentração para evitar os feitos do arquirrival Internacional, do Atlético-MG e do Atlético Nacional, que foram derrotados na semifinal em 2010, 2013 e 2016 e tiveram os sonhos abreviados.

Será a primeira vez que o Grêmio disputa o Mundial de Clubes em seu formato atual. Quando conquistou a Libertadores da América em 1983 e 1995, ainda era o Torneio Intercontinental. O Tricolor venceu o Hamburgo nos anos 80, mas foi derrotado pelo Ajax na segunda oportunidade.