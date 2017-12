'Talismã' Éverton decide, Grêmio vence Pachuca e avança à final do Mundial de Clubes

INCIDENCIAS: partida válida pela semifinal do mundial de clubes 2017, realizada no estádio Hazza Bin Zayed, nos Emirados Árabes

O sonho continua. Nesta terça-feira (12), o Grêmio duelou com os mexicanos do Pachuca nas semifinais do Mundial e Clubes 2017. Em um jogo disputado do início ao fim, o tricolor gaúcho venceu por 1 a 0 na prorrogação, com gol do "talismã" Éverton, que saiu do banco para decidir.

Agora o foco é na decisão. O Imortal retorna a uma decisão de Mundial de Clubes após 22 anos, quando foi derrotado pelo Ajax por 4 a 3 nos pênaltis. A final será realizada no próximo sábado (16), às 15h (de Brasília). Os brasileiros encaram o vencedor de Al-Jazira e Real Madrid, que se enfrentam nesta quarta-feira (13), às 15h (de Brasília), em Abu Dhabi.

Jogo "feio" e bastante pegado

Barrios e Honda disputam bola | Foto: François Nel/Getty Images

O início de jogo foi bastante estudado no Hazza Bin Zayed. Os mexicanos tinham mais a posse de bola, ficavam mais tempo com a redonda, enquanto o Grêmio parecia estar nervoso, errando muito, entregando a bola de "graça" para o adversário. O primeiro chute veio dos pés de um japonês, quando Honda recebeu no meio e arriscou, mas a bola passou ao lado do gol de Grohe.

A equipe gaúcha fazia um jogo muito lento nos Emirados Árabes, conseguindo chegar apenas na bola parada, tentando aproveitar a baixa estatura do goleiro Pérez. A primeira e melhor chance veio com Edilson, que cobrou falta da esquerda, de três dedos, e a bola passou perto da trave dos mexicanos.

As duas melhores chegadas do Pachuca, e, provavelmente, do jogo, também vieram com Honda, mas com Bruno Cortez salvando em ambas as ocasiões. A primeira veio após ótimo lançamento de Guzman, quando o japonês dominou na área, mas o lateral gremista cortou. Já no final do primeiro tempo, Honda ganhou dividida ia sair cara a cara com Grohe, tentou finalizar, mas mais uma vez Cortez apareceu no meio, em lance que finalizou primeiros 45 minutos bem "feios" nos Emirados Árabes.

Boas chances, mas nada de gols

Luan foi bem marcado na partida | Foto: François Nel/Getty Images

Se o primeiro tempo foi mais pegado que jogado, o segundo começou diferente. Os dois times conseguiam chegar com mais espaço, mas com os mexicanos seguindo com certa superioridade, tanto que quase marcaram em erro na saída de bola de Jaílson, que chegou em Urretaviscaya e ele arriscou para boa defesa de Marcelo Grohe.

Só que o Grêmio veio mais criativo e incisivo para a segunda etapa também, começando a chegar melhor. A primeira boa finalização do Imortal nos 45 minutos finais veio com Luan, quando o camisa 7 arriscou de fora da área e obrigou Pérez a se jogar para fazer uma defesa. Minutos depois, mais uma vez Edilson cobrou bem falta e ela tirou tinta da trave.

Era um jogo bom e muito intenso na etapa final. Ambos os times chegavam bem e com muito perigo. Após os brasileiros terem duas boas chances, foi a vez de quase o Pachuca marcar, quando Guzman desviou cruzamento da direita e a bola passou muito perto da trave defendida por Marcelo Grohe. Mesmo tentando, nenhum dos times marcaram e a partida foi para a prorrogação.

Éverton decide e coloca Grêmio na final

Garoto comemorou bastante o gol | Foto: Mike Hewitt/Fifa

Completamente desgastado, o Pachuca colocou mais um zagueiro na prorrogação, para se fechar e tentar levar o jogo para os pênaltis. Porém, um jogador que entrou durante o jogo tratou de dar alegria à torcida do Imortal. Logo no início do tempo extra, Everton recebeu na esquerda, levou para cima de Herrera, invadiu a área e finalizou colocado, bonito, sem chances para Pérez: 1 a 0 Grêmio. Torcida tricolor foi a delírio no estádio, e o primeiro tempo da prorrogação terminou assim.

O segundo tempo da prorrogação foi completamente do Grêmio, ainda mais após a expulsão de Guzmán logo no começo. O tricolor gaúcho perdeu muitos gols, principalmente em contra-ataques, mas isso não fez falta e o Grêmio garantiu vaga na final após 22 anos.