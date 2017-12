Atual presidente do Grêmio, Romildo Bolzan deixa sua marca na história do clube

Romildo Bolzan na campanha de reeleição em 2016, onde venceu com 85% dos votos. (Foto: Getty Images)

Pode-se afirmar que desde o ínicio do seu comando em 2014 como presidente do Grêmio, Romildo tem dado muitas alegrias e ajudado nas conquistas do clube, como a Copa do Brasil em 2016 e a Libertadores em 2017, também podendo conquistar o Mundial do Clubes caso vença a final sabádo em Abu Dhabi. Além de montar um elenco forte o presidente soube controlar as finanças do clube gaúcho, diminuindo dívidas e avançando na compra da Arena do Grêmio, a nova casa do time gaúcho.

Em 2014, Romildo disputou com Homero a vaga na presidência do clube. Com 6.398 votos (71,4%), Romildo Bolzan Jr, foi eleito presidente do Tricolor após votação dos sócios em segundo turno , deixando o candidato da oposição, Homero Bellini Jr. para trás com 2.557 votos (28,6%), assumindo a presidência com 54 anos de idade. Aquele serviu como projeto e assim somente houve mudanças perceptíveis no elenco do clube em 2015, quando o clube gaúcho fez a contratação de jogadores importantes e conseguiu fazer uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, aplicando uma histórica goleada sobre o Internacional por 5 a 0 na Arena.

Em 2016 o projeto do clube era conquistar o título da Libertadores, mas o clube na época comandando por Roger Machado caiu diante do Rosário Central na Argentina. Naquele momento o time investiu dinheiro e contratou Walter Kannemann para reforçar a defesa, já que Pedro Geromel precisava de um companheiro á altura naquele momento. Com a sáida de Roger, o atual técnico Renato Portaluppi foi contratado e acabou erguendo o pentacampeonato da Copa do Brasil, ajudando o clube ter vaga direta na fase de grupos e até mesmo recebendo um bom dinheiro pela conquista do título.

O ano de 2017 foi importante para Romildo, pois ele conseguiria concluir o projeto que havia planejado em 2016. Com a ascensão de Luan, Geromel e Walter Kannemann, o presidente aproveitou para renovar contrato e também para afastar ofertas de outros clubes, mantendo uma postura rígida sobre transferências. Outro fator importante foi que o presidente atendeu a lista dos jogadores pedidos pelo técnico gaúcho, que acabou fazendo enorme diferença e ajudou o time a conquistar o título, como o lateral-esquerdo Cortez. volante Michel e manter o contrato de Fernandinho que havia retornado do Flamengo por empréstimo.

Fora dos gramados também fez diversos projetos, como a negociação da Arena e conseguiu balancear as dívidas e manter o clube com um saldo postivio, fator importantíssimo. Neste ano ajudou moradores gremistas que vivem no entorno da Arena, com a ação ''Comunidade Tri'' as casa nas cores do time e ainda por cima gratuitamente, formando uma enorme fila pelos moradores perto do estádio. Cerca de 300 casas pintadas nas ruas próximas da Arena, e transformou o entorno em um ponto de referência para todos os torcedores. Os feitos de Romildo Bolzan foram elogiados por muitos torcedores, pois sempre que o clube precisou o presidente tomou as atitudes necessárias, para ajudar o time a evoluir dentro e fora de campo.

Caso o Grêmio conquiste o Mundial de Clubes neste ano, certamente Romlido Bolzan Jr poderá entrar na lista como um dos melhores, ou quem sabe o melhor, presidente que o clube gaúcho teve na sua história. Os capítulos finais dessa história ainda não foram escritos, mas com a sua gestão e pelo elenco formado, o presidente poderá concluir esse feito no sábado (16).