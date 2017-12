Final do Mundial de Clubes: tudo que você precisa saber sobre Grêmio x Real Madrid

Em campo, o duelo entre os campeões da Copa Libertadores e da Champions League. Fora dele, espanhóis tentando manter o domínio mundial, enquanto os gaúchos querem que o lema se torne realidade: "No Brasil ou nos Emirados Árabes, é dia de acabar o planeta". Grêmio e Real Madrid se enfrentam neste sábado, às 15h, no estádio Zayed Sports City, em Abu Dhabi, para decidir quem fica com o título do Mundial de Clubes 2018.

O que vale?

O Grêmio tem a missão de conquistar mundo novamente, repetindo o feito de 1983 quando bateu o Hamburgo e faturou a Copa Intercontinental, antigo formato do Mundial de Clubes. Renato Portaluppi teve atuação memorável e foi decisivo no primeiro e único título gremista até então. Em 1997, o bi esteve perto, mas os gaúchos acabaram com o vice-campeonato diante do Ajax.

Já o Real Madrid tenta um feito histórico: se tornar o primeiro clube hexacampeão à nível mundial na história, ficando à frente inclusive da própria Seleção Brasileira. Os madrilenhos conquistaram o mundo em 1960, 1998, 2002, 2014 e 2016, batendo respectivamente o Peñarol, Vasco, Olimpia, San Lorenzo e Kashima Antlers. Em 1966, o único vice-campeonato - também diante dos uruguaios do Penãrol.

Escalações prováveis

A única dúvida que o Grêmio carrega está no setor ofensivo. Em má fase, o atacante Lucas Barrios vê sua posição ameaçada por Jael, que teve boa atuação contra o Pachuca. Renato não confirmou a escalação, mas deve ir à campo com o mesmo time que enfrentou o Pachuca.

Grêmio: Marcelo Grohe; Edílson, Geromel, Kannemann, Cortez; Jaílson, Michel, Ramiro, Luan, Fernandinho; Barrios (Jael).

Quem está pendurado: Ninguém.

Quem está fora: Arthur (lesionado).

(Foto: Getty Images)

Com todo o elenco à sua disposição e com Carvajal, Sergio Ramos e Kroos descansados após serem poupados contra o Al-Jazira, Zidane deve escalar sua equipe "perfeita" na final.

Real Madrid: Navas; Carvajal, Varane, Sergio Ramos e Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric e Isco; Benzema e Cristiano Ronaldo.

Quem está pendurado: Ninguém.

​Quem está fora: Ninguém.

(Foto: Getty Images)

Arbitragem

Para a final do Mundial de Clubes, a arbitragem fica por conta do mexicano César Ramos, auxiliado pelos assistentes Marvin Torrentera e Miguel Hernandez. O trio atuou na vitória do Al Jazira por 1 a 0 sobre o Urawa Red Diamonds. A Fifa também divulgou que a ordem dos uniformes para a final segue o clássico: Grêmio de tricolor, Real Madrid de branco.

Números

No único confronto entre as equipes na história, vitória espanhola com placar de 4 a 1. O jogo foi válido por um amistoso no dia 24 de maio de 1961, no Stade de la Meinau, em Estrasburgo, na França. O Grêmio havia sido vencedor de 13 dos últimos 14 Campeonatos Gaúchos na época e estava em excursão pela Europa quando foi convidado para enfrentar o então bicampeão europeu Real Madrid. A partida inicial seria contra o Sedan (FRA), mas a equipe desistiu por alegar excesso de desfalques.

Opiniões

Paola Possenatto, repórter do Grêmio na VAVEL Brasil: "Apesar de difícil, acredito que o Grêmio pode ser campeão pela união e dedicação de seu plantel. Penso que o caminho é, justamente, esse. Marcar. Não deixar os caras gostarem do jogo. A superioridade do Real Madrid é gigantesca, mas, futebol é futebol. Acredito no bom momento da defesa gremista, com o “raçudo” Kannemann e o categórico Geromel na linha de fundo, sem falar no excelente momento de Grohe, que está fechando a goleira. Também acredito no talento individual de Luan e Everton, que podem desequilibrar a defesa merengue com seus dribles e jogadas inesperadas".

Gera Lobo, coordenador de futebol espanhol na VAVEL Brasil: "Real Madrid pode ser campeão porque é o melhor time, maior potência, por assim dizer, tem um cara que costuma aparecer nesses jogos maiores e tudo mais. Além disso, o título vai ser importante para retomar a confiança do time, visando a sequência da temporada, com PSG batendo na porta e tendo um El Clásico no próximo final de semana"