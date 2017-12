Batalha mundial de grandes zagueiros: Geromel e Varane

Google Plus

Imagem: Rodrigo Rodrigues / VAVEL Brasil

Podendo se sagrar campeão Mundial com o Grêmio, Geromel não facilitará a vida de Benzema, Cristiano Ronaldo e companhia, visando conquistar seu primeiro Mundial de Clubes como jogador. Atuando na Alemanha, o zagueiro foi eleito duas vezes o melhor jogador da Bundesliga quando ainda vestia a camisa do Colônia. Em 2008 também recebeu o mesmo prêmio, mais esse ainda solo português, quando ainda atuava no Vitória de Guimarães.

Desde que pisou o pé em Porto Alegre, em 2014, o zagueiro se tornou peça fundamental no time gaúcho e conquistou o coração de todos os torcedores gremistas e até mesmo do brasileiros, que pedem para o camisa 3 ser o zagueiro titular na Seleção Brasileira. Em quatro anos, Geromel ganhou o prêmio de melhor zagueiro em três anos consecutivos (2015,16 e 17) e duas vezes o prêmio Craque do Brasileirão (2016 e 2017), sendo desejado por diversos clubes.

Certamente este ano foi o mais importante para o jogador, pois foi um dos jogadores chaves na conquista do tricampeonato da Libertadores, marcando história no clube e na sua carreira como jogador. Podendo vencer mais um título importante contra o Real Madrid, o camisa 3 passa segurança e confiança para o torcedor gremista, já que Geromel conhece o estilo de jogo europeu e enfrentou gigantes do continente, enquanto ainda atuava pelo Colônia e Mallorca, marcando atletas de times como Bayern de Munique, Barcelona, Borussia Dortmund e o próprio Real Madrid.

Já pelo lado dos espanhóis, o jovem francês Raphaël Varane caiu como luvas no clube merengue, onde completou seis anos no clube. Com apenas 24 anos, o camisa 5 já conquistou três Champions League, três Supercopa da UEFA, dois campeonatos espanhóis e Copa da Espanha e pode terminar este ano erguendo seu terceiro título do Mundial de Clubes, torneio em que foi campeão em 2014 e 2016. Pode-se afirmar que apesar de estar em um elenco rodeado de estrelas, o zagueiro tem muita responsabilidade na defesa e mesmo sendo jovem, já demonstra maturidade dentro de campo.

Apesar de Geromel ser oito anos mais velho que o francês, o zagueiro gremista levanta uma pequena vantagem na experiência, pois jogou em clube menores e consequentemente teve mais trabalho em parar os atacantes. Por outro lado, o francês tem em seu favor a velocidade e a idade, se cansando com bem menos facilidade que o brasileiro. Certamente será uma grande partida onde os dois terão trabalho, porém, somente um poderá comemorar o último título desse ano, fechando com chave de ouro 2017. Mesmo o brasileiro tendo que marcar jogadores muito mais habilidosos, Varane também pode ter problemas caso não aperte a marcação em cima de Luan, que fez nessa temporada grandes atuações pelo tricolor e prometerá não facilitar a vida na defesa madrilenha.