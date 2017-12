Após vice no Mundial, Lucas Barrios revela que não continua no Grêmio em 2018

Lucas Barrios atuando pelo Campeonato Gaúcho. Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Após grandes atuações no início do ano com a camisa do tricolor, o camisa 18, Lucas Barrios caiu muito de produção durante a temporada e por muitas das vezes rendeu menos do que esperado em campo. O argentino naturalizado paraguaio ajudou o clube em algumas ocasiões, como no gol sobre o Botafogo que classificou o clube gaúcho para a semifinal da Copa Libertadores este ano.

Apesar da sua boa campanha atuando pelo clube, muitos torcedores reclamaram pela falta de empenho do atacante em procurar receber mais a bola e não ficar esperando uma grande oportunidade para finalizar. Durante o Mundial de Clubes, diversos torcedores preferiam começar a partida com Jael em campo do que o camisa 18, por conta da força e da entrega do camisa 9.

Após ser vice-campeão do Mundial de Clubes, o jogador revelou que não vai mais atuar pelo Tricolor e que já sabia disso há dois meses, despedindo-se da torcida gremista, após terminar o ano como artilheiro do Grêmio com 18 gols:

''Acho que hoje foi minha última partida pelo Grêmio. Não posso mentir para o torcedor, dei a palavra para o presidente falar com meus agentes. Já sabia há dois meses que não ia continuar. A gente escutou de lá do clube que ano que vem eu não estava nas prioridades. Eu fiquei sabendo há um tempo que não seguiria aqui. Sendo profissional como sempre, terminei jogando do mesmo jeito, me esforçando pelo time. Só tenho a agradecer ao torcedor, ao clube, foi o melhor para mim. Dei o meu melhor, termino o ano como o goleador do Grêmio''. comentou o jogador em entrevista à Gaúcha-ZH.

Com término de contrato e livre para procurar outro clube, muitos torcedores do Colo-Colo pedem o camisa 18 novamente no clube chileno, local onde o centroavante ganhou o prêmio de maior artilheiro do mundo em 2008, ao marcar 38 gols, e conquistou um Campeonato Chileno naquele mesmo ano. Porém somente em janeiro o atacante deve decidir e ingressar em um novo clube, com a abertura da janela de transferências.

Mesmo com altos e baixos nessa temporada, pode-se afirmar que Lucas Barrios foi importante para o clube gaúcho, porém, o torcedor vê a necessidade de contratar um centroavante mais participativo ao invés de um camisa 9 fixo na área como atua o argentino naturalizado paraguaio. Ainda não há nomes especulados, mas por conta da premiação na Libertadores, Brasileirão e no Mundial de Clubes, o Tricolor pode trazer um atacante de peso para Porto Alegre.