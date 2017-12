Henrique Dourado entra na mira do Grêmio após anúncio da saída de Lucas Barrios

Henrique Dourado comemorando gol com a camisa do Fluminense. Foto: (Nelson Perez/Fluminense FC)

Após o atacante Lucas Barrios confirmar que não irá continuar no clube gaúcho ano que vem, a diretoria já está em busca outros nomes para reforçar o ataque tricolor em 2018. O que mais se comenta entre os torcedores gremistas atualmente é o nome de Henrique Dourado, que provavelmente não irá continuar no clube carioca e que pode acabar em Porto Alegre reforçando o elenco comandado por Renato Portaluppi.

Segundo o jornalista César Fabris dos canais Esporte Interativo, a diretoria do clube já teria entrado em contato com o Fluminense e feito uma proposta para tirar o camisa 9. O clube carioca ultimamente tem vivido uma má fase financeira e a saída do artilheiro seria uma forma de ter um dinheiro em caixa. Por outro lado, o Grêmio tem um bom dinheiro para transferências e não teria dificuldades em trazer o atacante para Porto Alegre, já que disputará competições importantes como a Recopa Sul-Americana, Libertadores da América para defender o título, Copa do Brasil e Brasileirão.

Com a camisa do Fluminense o ''Ceifador'' marcou 32 gols na temporada pelo clube e foi vice-artilheiro do campeonato balançando as redes 18 vezes. Pelo fato de ser um jogador mais jovem e bem posicionado na grande área, o time gaúcho planeja formar um ataque forte e mais consistente do que foi esse ano.

Pode-se afirmar que Henrique Dourado seria uma grande peça no elenco de Renato Portaluppi, já que Luan, Everton e Fernandinho seriam grandes apoios para que o centroavante possa atuar com mais liberdade na grande área. Outro fator importante é que o camisa 9 é considerado o melhor batedor de pênaltis do Brasil, assunto de penalidades que foi uma grande dor de cabeça para o clube gaúcho e que rendeu a eliminação na semifinal da Copa do Brasil contra o Cruzeiro.

Caso seja concluída a transferência, o torcedor poderá comemorar uma grande contratação e reforço para o ataque, já que o meio-campo gremista tem qualidades suficientes para ajudar Dourado a fazer uma campanha melhor do que fez no clube carioca em 2017. O fim dessa especulação poderá se estender até o fim de janeiro para o clube confirmar o camisa 9 como reforço. Enquanto isso, a saga por um atacante continua por um bom tempo.