A caminho do Cruzeiro, lateral Edilson se despede do Grêmio

Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Na manhã desta quarta-feira (3), Edilson se despediu do Grêmio em postagem na rede social Instagram. O lateral direito está deixando o time gaúcho para defender o Cruzeiro. Ele assinará contrato com a Raposa por três anos e receberá um salário três vezes maior.

No texto, o jogador agradeceu os torcedores pelo apoio e lembrou dos títulos conquistados pelo Tricolor em 2016 e 2017, depois de 15 anos “em jejum”.

“Geralmente despedidas são tristes e no futebol muitas vezes não é possível fazer isto da melhor maneira. Por isso esta minha mensagem ao Grêmio é carregada de gratidão, pleno sentimento de dever cumprido e alegria. Gratidão por todos no clube , desde a diretoria, comissão técnica, companheiros e todo estaff. Todo o trabalho desenvolvido por todas estas partes me possibilitou chegar no melhor momento de minha carreira. Sempre buscamos fazer o máximo nos treinos e em campo. No Grêmio não foi diferente e os títulos conquistados ajudaram ainda mais a termos a excelente sensação de dever cumprido. E como eu disse no começo, como não se trata de uma mensagem triste de despedida, preciso exaltar a alegria que foi vestir essa camisa do Grêmio nestes dois últimos anos. A alegria de podermos proporcionar ao torcedor os títulos, principalmente o tão sonhado tricampeonato da América. A alegria de entrar em campo ao som da Geral e com o apoio desta torcida maravilhosa. Parto para novos desafios. Ao Grêmio meu MUITO OBRIGADO por tudo que passamos juntos. Imortal define esse grande clube e a partir de agora também define o meu sentimento por ele. Feliz 2018 para todos nós!”, escreveu o jogador.

A despedida do jogador parece ser o penúltimo capítulo da negociação. Nessa terça-feira (2), o elenco se despediu do jogador. O time gaúcho ainda não confirmou a saída, mas isso deve acontecer até o fim desta semana.

O acordo entre os dois clubes envolve também a troca de Edilson pelo meia-atacante Alisson, de 24 anos. O jogador viajará para Porto Alegre até o fim da semana para realizar exames médicos e deve assinar com o Grêmio por quatros anos. Ele chegará para o lugar deixado por Fernandinho, que está de mudança para a China após encerramento do seu contrato.