Grêmio x Bragantino AO VIVO online pela Copa São Paulo de Futebol Júnior 2018

13:00 - QUAAAAASE! Renan avança na área, cruza e Caidana quase marca o primeiro contra para o Grêmio.

12:32 - Tetê tenta direto, mas a bola sai por cima do gol.

11:40 - Falta perigosa a favor do Grêmio na entrada da área do Bragantino.

09:00 - Martin Chaves coloca na área, Barreto sobe para o desvio, mas bola sai. Escanteio para o Grêmio.

08:40 - Falta do Giovanne no meio campo.

07:22 - Tetê avança na área do goleiro, pedala, mas é travado pela defesa. Escanteio para o Grêmio.

05:39 - Artur Melo tenta jogada pela esquerda, mas Bobsin interrompe o ataque do Bragantino.

03:00 - Arthur Melo tenta, mas Emanuel afasta. Da Silva briga e cava a falta no meio-campo

01:00 - Ericson tanta uma jogada pela lateral direita, mas Artur Melo rouba a bola na área do time gaúcho.

00:00 - Bola rolando!

Grêmio e Bragantino já estão em campo para o Hino Nacional.

Fim de jogo para União Mogi 1x1 Trindade-GO. Gustavo abriu o placar para o time goiano, mas Damasceno empatou para o time de Mogi das Cruzes aos 44 minutos do segundo tempo..

Goleiros do Grêmio já estão aquecendo, enquanto esperam o jogo de União Mogi x Trindade, do mesmo Grupo, terminar.

O Bragantino está confirmado com Willian Gustavo; Giovanne, Caio Talarico, Lucas Vinicius e Bruno Caidana; Vinicius Henrique, Lucas Felipe e Guilherme; Artur Melo, Arthur Dias e Kaio Lucas.

O Grêmio está confirmado com Thiago; Ericson, Emanuel, Barreto e Baiano; Lucas Araújo, Victor Bobsin, Martín Chaves e Tetê; Renan e Da Silva.



Os jogadores do Grêmio inscritos na competição são:

Goleiros: Thiago e Vinicius Machado;

Laterais: Baiano, Ericson e Guilherme Borges;

Zagueiros: Emanuel, Barreto e Rafael Klein;

Meias: Martín Chaves, Rildo, Paulo Victor, Raphael, Steylor e Tetê;

Volantes: Lucas Araújo, Leo Reichert, Darlan, Victor Bonsin e Ataliba;

Atacantes: Da Silva, Fabrício, Léo Chú, Renan, Guto e Tetê.



A equipe de Luiz Gabardo Jr busca o primeiro título do Tricolor Gaúcho na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Para isso, o técnico aposta na velocidade dos atacantes Tetê e Léo Chú. Outra peça importante para o time é o volante Victor Bobsin, que estava na seleção brasileira no Mundial Sub-17 em 2017.

As duas equipes estão no Grupo 30, junto com União Mogi e Trindade.

Boa tarde, torcedor! Acompanhe agora o tempo real da partida entre Grêmio x Bragantino, válida pela primeira rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2018. A bola rola às 16h00 (de Brasília), no estádio Nogueirão, em Mogi das Cruzes, cidade em que disputará todas as partidas do Grupo 30. Fiquem ligados com a VAVEL Brasil!