Trindade x Grêmio AO VIVO pela Copa SP de Futebol Júnior 2018

O time gaúcho está em busca de seu primeiro título na Copinha.

O Grêmio deve começar a partida com Thiago; Ericson, Emanuel, Barreto e Baiano; Lucas Araújo, Victor Bobsin, Martín Chaves e Tetê; Renan e Da Silva.

Os jogadores do Grêmio inscritos na competição são:

Goleiros: Thiago e Vinicius Machado;

Laterais: Baiano, Ericson e Guilherme Borges;

Zagueiros: Emanuel, Barreto e Rafael Klein;

Meias: Martín Chaves, Rildo, Paulo Victor, Raphael, Steylor e Tetê;

Volantes: Lucas Araújo, Leo Reichert, Darlan, Victor Bonsin e Ataliba;

Atacantes: Da Silva, Fabrício, Léo Chú, Renan, Guto e Tetê.

Grêmio estreou na Copa São Paulo vencendo o Bragantino por 3 a 0, na quarta-feira (03).

Boa tarde, torcedor! Acompanhe agora o tempo real da partida entre Trindade x Grêmio, válida pela segunda rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2018. A bola rola às 21h00 (de Brasília), no estádio Nogueirão, em Mogi das Cruzes, cidade em que disputará todas as partidas do Grupo 30. Fiquem ligados com a VAVEL Brasil!